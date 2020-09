Tänään yksi Huawein historian tärkeimpiä päiviä

Tänään on syyskuun 15. päivä. Huawein kohdalla tämä tarkoittaa, että sen komponenttitoimittajat eivät voi enää toimittaa piirejä yhtiön laitetuotantoon, mikäli niiden valmistuksessa käytetään amerikkalaista tekniikkaa. Huawei lähetti eilen virallisen lausunnon koskien komponenttien toimituksia. Yhtiön mukaan sillä on tarpeeksi piirisarjoja varastossa, jotta matkapuhelintoimituksia voidaan jatkaa.

Yhdeksi ongelmaksi on mainittu näyttöjen saaminen tuotantoon tästä päivästä alkaen. Huawei kommentoi tätä sanoen, että on rakentanut monipuolisen toimitusjärjestelmän eikä ole täten riippuvainen yksittäisistä tavarantoimittajista. ”Meillä on teknologinen ratkaisu, jonka avulla meillä on mahdollisuus hankkia näyttöjä ja jatkaa yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa”, yhtiö muotoilee.

Huawei kertoo myös tulevansa lanseeraamaan uusia älypuhelimia tänä vuonna. Tältä osin erityisen mielenkiintoinen on Mate 40, joka tyypillisesti on esitelty yhtiön vastaiskuna uudelle iPhonelle. Nyt molempien laitteiden lanseeraus on myöhästetty, tosin eri syistä.

Huawei korostaa, että yhtiä aikoo tuoda myös Suomeen myyntiin syys-lokakuussa useita, uusia tuotteita kuten Watch GT 2 Pro- ja Watch Fit -älykellot, langattomat Freebuds 3 Pro -vastamelukuulokkeet sekä Matebook X- ja Matebook 14 -kannettavat, jotka kaikki esiteltiin viime viikolla. Tulossa on myös suositun P Smart -puhelimen 2021-päivitys.

Koko Aasiassa ilmestyvän Nikkei-talouslehden mukaan Huawei on rakentanut komponenttivarastojaan jo vuodesta 2018 lähtien. Varastojen laajuutta yhtiön ulkopuolella ei kuitenkaan tiedetä, joten ei tiedetä kuinka kauan yhtiön tuotanto voi jatkua keskeytymättömänä.

Mikäli yritys haluaa jatkaa komponenttien toimittamista Huaweille ja se käyttää tuotannossaan amerikkalaista teknologiaa – vaikkapa askelvalottimia – se joutuu hakemaan USA:n hallinnolta erityislupaa toimituksille. Esimerkiksi Mediatek on vahvistanut hakeneensa tällaista lisenssiä, jotta toimituksia Huaweille voidaan jatkaa. Sama koskee Samsung Electronicsia, Samsung Displayta ja SK Hynixiä.

Vaikka nämä yritykset saisivatkin haetun lisenssin ja Huawei saisi jatkossakin näyttöjä ja muistipiirejä, raskain isku Huaweille tulee siitä, ettei TSMC voisi valmistaa sen Kirin-älypuhelinpiirejä. Tiedossa ei ole, onko TSMC hakenut lisenssiä Yhdysvalloista.

Toistaiseksi uusimmat amerikkalaisrajoitukset eivät ole merkittävästi näkyneet Huawein laitetoimituksissa. Toisella neljänneksellä yhtiön älypuhelintoimitukset Euroopassa tosin laskivat 16 prosenttia.

Viime vuonna Huawei toimitti markkinoille 240 miljoonaa älypuhelinta eli toiseksi eniten Samsungin jälkeen. Analyytikoiden arvion mukaan määrä putoaa tänä vuonna 190 miljoonaan ja ensi vuonna 50 miljoonaan.

Viimemainittu luku on Huawein kannalta karmaiseva. Se tarkoittaa, että yhtiö menettäisi merkittävästi asemiaan myös kotimarkkinoillaan, joilla se on edelleen selvästi suurin valmistaja. Analyytikoiden mukaan tämä parantaisi erityisesti Xiaomin ja OPPOn asemaa Kiinan markkinoilla.

Amerikkalaissanktiot vaikuttavat myös Huawein verkkolaitetuotantoon. Tällä hetkellä se on edelleen suurin valmistaja 28 prosentin markkinaosuudellaan, mutta Ericsson, Nokia ja myös asemaansa vahvistanut Samsung kärkkyvät sen markkinaosuuksia.

Yhdysvalloissa erityisesti moni pienempi operaattori on käyttänyt Huawein laitteita verkoissaan. Trumpin hallinnon määräysten mukaan nämä laitteet täytyy poistaa, mistä aiheutuu tietoliikennekomission arvion mukaan vähintään 1,8 miljardin dollarin tappiot.

Virallisesti amerikkalaisten Huawei-ajojahti perustuu siihen, että yhtiön laitteiden ”tiedetään” siirtävän dataa Kiinan hallinnon käyttöön. Huawein johto on aina kiistänyt väitteen, eikä amerikkalaishallinto ole koskaan esittänyt julkisesti todisteita tästä toiminnasta.