Ericsson haluaa siivunsa yritysverkoista

5G-tekniikka mahdollistaa monia asioita, joista yksi on taajuuksien käyttö hyvin spesifeihin tarkoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi dedikoidut yritysverkot. Ericsson on nyt ostanut amerikkalaisen Cradlepointin, joka on erikoistunut yritysverkkoihin.

Ericsson on nähnyt kaupassa paljonkin hyviä syitä, sillä se maksoi Cradlepointista 1,1 miljardia dollaria. Hinta on kova, sillä viime vuonna Cardelpointin teki 137 miljoonan dollarin liikevaihdon, kovalla katteella tosin.

Cradlepoint toimittaa yrityksille WAN-verkkoja 4G- tai 5G-yhteyksien kautta. Yhtiö on panostanut erityisesti verkkojen helppoon hallittavuuteen pilvipohjaisilla työkaluillaan.

Idahon Boisessa päämajaansa pitävällä yrityksellä on 650 työntekijää, tutkimuskeskus Piilaaksossa ja myyntikonttorit sekä Englannissa että Australiassa.