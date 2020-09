Barcelonan kännykkämessut siirtyi keskikesään

Barcelonan Mobile World Congress oli ensimmäinen iso messutapahtuma, joka tämän vuoden helmikuussa peruttiin koronapandemian takia. Korona vaikuttaa myös ensi vuoden MWC21-tapahtumaan, jonka GSMA-järjestö on päättänyt siirtää keskikesään.

GSMA:n mukaan MWC21 järjestetään maaliskuun ensimmäisen viikon sijaan 28.6.-1.7. välillä. Järjestön toimitusjohtaja John Hoffman sanoi, että 78 prosenttia 100 suurimmasta MWC-näytteilleasettajasta, mukaan lukien Ericsson, Huawei ja Nokia, ovat jo vahvistaneet osallistumisensa MWC21-messuille.

Mobile World Congress on vuosikausia ollut mobiilitekniikan tärkein messutapahtuma maailmassa. Barcelonan Fira-messukeskuksessa on ollut ennen koronaa noin 2400 näytteilleasettajaa. Messuvieraita tapahtumassa on ollut yli satatuhatta.