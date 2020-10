Nvidia esitteli GTC-tapahtumassa toisen polven verkkoprosessorin, joka pääjohtaja Jensen Huagin mukaan voi korvata 125 perinteistä CPU-prosessoriydintä datakeskuksen palvelimella. DPU eli dataprosessori on aivan uudentyyppinen prosessori, joka perustuu Nvidian uuteen datakeskussuorittimien DOCA-arkkitehtuuriin.

Erilaisissa kannettavissa laitteissa on ollut vaikea toteuttaa monikanavaohjausta käynnistyksessä ilman, että sillä rasitetaan laitteen isäntäprosessoria. Microchip on nyt esitellyt 12-bittisen DA-muuntimen, jolle on integroitu haihtumaton muisti. Ratkaisu helpottaa suunnittelijan tehtävää.

Kesällä 2015 Intel yllätti monet ostamalla FPGA-valmistaja Alteran. Yllätti siksi, että monien mielissä FPGA oli lähinnä kallis, paljon tehoa kuluttava vaikkakin joustavasti ohjelmoitava protokehityksen alusta. Uusimpien huhujen mukaan AMD olisi nyt tekemässä lähes samaa temppua.

Nokia on julkaissut laajan kansainvälisen tutkimuksen koskien yritysten 5G-valmiuksia. Tutkimuksen mukaan 5G-teknologiaa hyödyntävillä teollisuudenaloilla on potentiaalia kasvattaa globaalia bruttokansantuotetta kahdeksalla biljoonalla dollarilla vuoteen 2030 mennessä.

OMRON on tuonut markkinoille maailman ensimmäisen robotiikkaintegroidun ohjaimen (Robotics Integrated Controller). Uuden alustan ydin on uusi koneohjain, joka mahdollistaa kaikkien automaatiolaitteiden, kuten robottien, konenäkökomponenttien, liikeohjaimien ja turvalaitteiden reaaliaikaisen synkronoinnin.

Ruotsalainen Einride on ollut yksi autonomisten ajoneuvojen edelläkävijä ja yhtiö on kehittänyt Pod-robottirekkaansa pitkään. Nyt kehityksessä on otettu iso askel eteenpäin, kun Einride on tuonut neljä eri Pod-mallia kaupalliseti tarjolle.

Nokia on tänään lanseerannut uuden valikoiman Wi-Fi 6 -ratkaisuja, joilla on korkeampi läpäisykyky, matalampi viive ja parempi suorituskyky, joka tarjoaa asiakkaille virheettömän Wi-Fi-yhteyden kaikissa kodin kulmissa. Samalla Nokia näyttää wifi-reitittimien valmistajille, miten homma pitää hoitaa.

Rakennusautomaatioon kaivattaisiin anturia, joka kykenee sisätiloissa tunnistamaan ihmisten lukumääriä ja mittaamaan kohdealueiden lämpöjakaumia loukkaamatta kenenkään yksityisyyttä. Melexis on kehittänyt tällaisen lämpökuvakennon, joka täyttää lämpökameran ja yksinkertaisen PIR-anturin väliin jäävän aukon.

AMD esitteli eilen uusimmat työasemaprosessorinsa. Ryzen 5000 -sarjan piirit on tarkoitettu ennen kaikkea pelaajille ja rakentajille. Yhtiöllä on nyt tiukka niskalenkki Intelistä, joka lupaa omaa vastaustaan haasteeseen ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Suomen yleisimmät haittaohjelmat olivat syyskuussa sähköpostiviestien välityksellä leviävä pankkitroijalainen Qbot sekä Emotet-troijalainen, joiden esiintyvyys oli yhtä suuri. Kansainvälisellä listalla Emotet oli ykkönen, ja Qbot nousi elokuun sijalta 10 sijalle 6. Suomen listalla se ei ollut elokuussa vielä ollenkaan.