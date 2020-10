Apple yllätti niin hyvässä kuin pahassa

Apple esitteli myöhään eilen vihdoin uudet iPhone 12 -puhelimensa, kaikkiaan neljä uutta mallia. Uutuuksien ominaisuuksia on verkossa arveltu jo kuukausia. Odotuksiin nähden voidaan sanoa, että Apple yllätti monet positiivisesti, mutta osin myös petti odotukset.

iPhone 12 tulee markkinoille ehkäpä vaikeimpaan aikaan Applen 13-vuotisessa älypuhelinhistoriassa. Koko maailma on pandemian kourissa, mutta Applen kotimaassa tilanne on suorastaan kaoottinen. Koronatilanne on vaikea, minkä lisäksi maassa on monin paikoin mellakoita lähestyvien presidentinvaalien alla.

Paljon hyvää

Applen tuotekehitys on kuitenkin paiskinut töitä, minkä tuloksena uusissa iPhoneissa on paljon hyvää. A14 Bionic -prosessori on ainakin Applen mukaan maailman tehokkain älypuhelinprosessori ja samalla ensimmäinen 5 nanometrin piiri älypuhelimissa.

Piirillä on 11,8 miljardia transistoria, mikä on lähes 40 prosenttia enemmän kuin A13-piirillä. 6-ytiminen CPU jopa 50 prosenttia tehokkaampi kuin yksikään toinen älypuhelinprosessori. GPU on neliytiminen ja neuroverkkoprosessorilla on nyt 16 ydintä aiemman kahdeksan sijaan. Tämä tekee siitä 80 prosenttia nopeamman. Neuroverkkoprosessorin suorituskyvyksi Apple ilmoitti 11 biljoonaa operaatiota sekunnissa.

Odotetusti iPhone 12 on Applen ensimmäinen 5G-puhelin. Positiviivinen yllätys on se, että modeemi tukee myös millimetritaajuuksia Yhdysvalloissa (5G-tuki myös mm-aalloille USA:ssa (paljon muualla mm-taajuuksia ei vielä olekaan 5G-käytössä).

Apple kehittää itse puhelimiensa antennit ja radio-osat. Yhtiön mukaan modeemi tukee enemmän 5G-taajuuksia kuin mikään muu älypuhelin. Uutta on myös Smart Data Mode -toiminto: kun 5G:tä ei tarvita, iPhone käyttää automaattisesti LTE-yhteyttä. Ainakin tekniikan pitäisi säästää akkua, kun tehosyöppö 5G-radio käännetään pois päältä.

5G on ollut Applelle massiivinen urakka, sillä puhelimia on jouduttu testaamaan yli 800 operaattorin 5G-verkossa.

Myös iPhone 12 mini on hyvä lisä valikoimaan, ennen kaikkea koska siinä on sama prosessori ja 5G-modeemi, mutta edullisempi ja pienempänä monen käteen paremmin sopiva.

Hyvää on myös uusi, kestävämpi Ceramic Shield -lasi erittäin hyvä: siinä lasiin muodostuu kovassa lämpötilassa nanokristalleja, jotka tekevät siitä vahvemman. Näissä mekaanisissa detaljeissa Apple on omaa luokkaansa.

Myös siirtyminen kokonaan OLED-näyttöihin menee plussan puolelle. Näyttöihin on saatu 2,8 miljoonaa pikseliä 460 ppi-tarkkuudella ja esimerkiksi aiempaa paremmalla mustan toistolla.

MagSafen tuominen iPhoneen on sekä hyvä että huono asia. Kyse on koetellusta tekniikasta, jonka tiedetään toimivan, toisaalta vain omat/sertifioidut MagSafe-lisälaitteet toimivat.

Pettymykset

Ei niin hyvää, ettei jotain huonoakin. Applen odotettiin siirtyvän 120 hertsin näyttöihin, mutta ruudut ovat kaikki 60-hertsisiä. Tämä tekee niistä hitaita useimpiin Android-leirin näyttöihin verrattuna. Valintaa on vaikea perustella muulla kuin komponenttien heikolla saatavuudella.

Vanha lovi on paikallaan. Tullessaan puhelimiin se näytti modernilta, nyt enää jättimäiseltä ja vanhanaikaiselta. Se, ettei TrueDepth-moduulia ole pystytty suunnittelemaan uusiksi, on pettymys.

Uusien mallien design on aiempaa kulmikkaampi. Se varmaan jakaa mielipiteitä: voi joidenkin mielestä näyttää vanhanaikaiselta, mutta itse asiassa erottuu tämän hetken valtavirrasta.

Laturin poisjättäminen myyntipakkauksesta on tietysti ekologisesti tärkeää, mutta monen mielestä lähes tonnin puhelimessa pitäisi olla laturi mukana. Toisaalta Apple ei vieläkään tuonut mitään oikeaa pikalatausta, vaan parhaimmillaan kyse on 20 watin latureista. Latausta on pakko pitää iPhonen yhtenä heikkona kohtana.

Hinnat

iPhone 12, 64 Gt: 929 €

iPhone 12, 128 Gt: 979 €

iPhone 12, 256 Gt: 1 099 €

iPhone 12 mini, 64 Gt: 829 €

iPhone 12 mini, 128 Gt: 879 €

iPhone 12 mini, 256 Gt: 999 €

iPhone 12 Pro, 128 Gt: 1 179 €

iPhone 12 Pro, 256 Gt: 1 299 €

iPhone 12 Pro, 512 Gt: 1 529 €

iPhone 12 Pro Max, 128 Gt: 1 279 €

iPhone 12 Pro Max, 256 Gt: 1 399 €

iPhone 12 Pro Max, 512 Gt: 1 629 €