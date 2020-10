Suomessa uuden iPhonen saa kahden viikon palkalla

Intiassa keskipalkkaa tienaava joutuu työskentelemään 2,5 kuukautta tienatakseen uuden iPone 12 Pro -puhelimen ostoon tarvittavat rahat. Suomessa tarvitaan 10,5 työpäiää. Sveitsissä riittää 4,4 työpäivää, kertoo Picodi-verkkokauppa vertailussaan.

Suomessa uuden iPhone 12 Pron (128 gt) hinta tulee olemaan 1179 euroa. Aikaisempien vuosien julkaisuista poiketen tämän vuoden iPhonen mukana ei kuitenkaan tule laturia tai kuulokkeita. Lopullinen hinta on siis korkeampi, mitä moni iPhone-käyttäjä on jo ehtinyt kritisoida.

Tilastokeskuksen viimeisimmän palkkatilaston mukaan keskimääräinen bruttopalkka Suomessa oli vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä 3587 euroa. Nettoansio on tällöin noin 2365 euroa kuukaudessa, joten keskiansioinen suomalainen joutuu työskentelemään noin kaksi viikkoa (10,5 päivää) ostaakseen uuden iPhone 12 Pro puhelimen.

Kaikkein nopeimmin Applen uutuuteen pääsevät käsiksi sveitsiläiset, yhdysvaltalaiset sekä australialaiset, jotka voivat ostaa Applen uuden lippulaivapuhelimen vain muutaman päivän työskentelyn jälkeen. Sveitsiläinen työskentelee uuden puhelimen eteen 4,4 päivää, yhdysvaltalainen 6,1 päivää ja australialainen 6,6 päivää. Luonnollisesti vertailussa huomioidaan vain eri maiden kansalaisten ostovoimaa puhelimeen.

Kaikkein heikoin ostovoima vertailumaiden osalta Applen uutuusmalliin on intialaisilla ja meksikolaisilla. Keskivertopalkkaa ansaitsevan kansalaisen tulee työskennellä kyseisissä maissa 54,4 päivää, jotta uuden iPhonen ostamiseen vaadittava summa on kasassa. Niin ikään uusi iPhone ei löydä tietään taskuun aivan helpolla Venäjällä, jossa puhelimen hinta on saatu kerrytettyä palkkatuloista vasta 47,5 päivän jälkeen.