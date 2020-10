Huawein eilen esittelemä uusi lippulaivapuhelin Mate 40 Pro on saanut ennätyspisteet DxOMarkin testissä. Testin perusteella laitteessa on markkinoiden parhaalla mobiilikamera ja paras selfie-kamera.

Nokia kertoo, että Saksan suurin alueellinen teleopraattori NetCologne on ottanut sen G.fast-tekniikan käyttöön omassa verkossaan, jossa on yli 28 000 kilometriä asennettuja valokaapeleita. G.fastin avulla NetColognen asiakkaille tarjotaan jopa gigabitin datayhteyttä vanhoja kuparilinjoja pitkin.

Nokia on julkaissut uusimman verkkouhkia luotaavan Threat Intelligence Report -raporttinsa. Siinä yritys varoittaa IoT-laitteisiin kohdistuvien hyökkäysten kasvusta. Hyökkäysten kasvua selittää laitteiden huono suojaus.

Kite on syväoppimiseen perustuva koodieditori, joka viime vuonna julkistettiin Python-koodaamiseen. Työkalu ehdottaa koodin täyttöä kirjoituksen aikana, mikä säästää merkittävästi koodaukseen kuluvaa aikaa. Nyt Kite tukee jo yhtätoista eri kieltä.

Huawei esitteli eilen uusimman Mate 40 -lippulaivapuhelimensa, mutta kukaan ei tiedä kuinka monta miljoonaa laitetta se pystyy markkinoille toimittamaan. 5G-tukiasemissa tilanne on ilmeisesti parempi. Bloombergin mukaan Huaweilla riittää piirejä tukiasemiin ainakin ensi vuoden loppuun asti.

Apple esitteli toissa viikolla uudet iPhone 12 -puhelimensa. Paljon uusia ratkaisuja toki, mutta esimerkiksi odotukset pettänyt näyttötekniikka ja hidas lataus entiseen tapaan. Nyt Tom´s Guide -sivusto on testannut uuden ihonen akkukeston. Tulokset eivät ole mairittelevia.

Huawei esitteli tänään uuden Mate 40 -lippulaivasarjansa. Yritys nokittaa Samsungin ja Applen uusimmat mallit entistä paremmalla raudalla ja innovatiivisella kameratekniikalla. Samalla julkistus on monella tapaa katkeransuloinen.

IoT Nordic -tapahtuma on aiemmin kerännyt bisnespäättäjiä Helsingin Suvilahteen, mutta tänä vuonna tapahtuma järjestettiin nykytyylin mukaisesti virtuaalisena. Esillä oli esimerkiksi Teollisuus 4.0, jossa 5G-yhteydet tulevat leikkaamaan miljoonat ja miljoonat kaapelit tuotantolinjoilta.

Premium-luokan älypuhelimissa on nykyään toistakymmentä erilaista anturia, joihin laitteiden äly pitkälti perustuu. Hyvä esimerkki on Samsungin uusi Note 20 Ultra, johon STMicroelectronics on päässyt toimittamaan useita antureita.

Cree tunnetaan laajalti laadukkaista ledikomponenteistaan erityisesti teollisuudessa. Yllättävässä, mutta pitkään valmistellussa liikkeessä yhtiö myy koko lediliiketoimintansa SMART Global Holdingsille. Jatkossa Cree keskittyy piikarbidi- ja galliumnitridi-pohjaisiin erikoispuolijohteisiin.