Wi-Fillä on viidessä gigahertsissä kanavia, joilla usein sallitaan suurempi lähetysteho, mutta joiden käyttöönotto edellyttää esimerkiksi tutkasignaalien skannaamista. ON Semiconductor on kehittänyt tekniikan, jolla nämä kanavat saa älykkäämmin ja tehokkaammin käyttöön.