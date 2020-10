Nokia vie 5G:n Etelä-Afrikkaan

Nokia ilmoitti tänään ottavansa 5G-radio-, core- ja kiinteän verkon ratkaisut Vodacomin verkossa Etelä-Afrikassa. Vodacom käyttää Nokian 2G-, 3G-, 4G- ja kuituverkkoja sekä kiinteitä 5G-yhteyksiä ja mobiililaajakaistapalveluja.

Nokian AirScale-radioverkkotuotevalikoima antaa Vodacomille mahdollisuuden käyttää 5G-palveluja useilla taajuuskaistoilla, mukaan lukien uudet 3500, 2600 ja 700/800 megahertsin taajuusalueet, jotka Etelä-Afrikan viestintäviranomainen ICASA huutokauppaa ensi maaliskuun loppuun mennessä.

Vodacom tarjoaa myös Nokian FastMile 5G -yhdyskäytävän tarjotakseen FWA-laajakaistapalveluja alueilla, joita kuituverkko ei tällä hetkellä palvele. Ratkaisu on tilaajien helppo asentaa, ja se toimittaa kuidun kaltaisia ​​nopeuksia koteihin samalla kun Wi-Fi-yhteyttä käytetään laitteiden liittämiseen kodin sisällä. Vodacom käyttää myös Nokian mesh-Wi-Fi-ratkaisua, joka parantaa käyttökokemusta luomalla saumattoman Wi-Fi-kattavuusalueen ja vähentämällä samalla aikaa ja monimutkaisuutta, joka tarvitaan WiFi-verkon asentamiseen ja hallintaan.

Nokia on testannut 5G-yhteyksiä Vodacomin kanssa syksystä 2017 lähtien. Vodacom on Vodafonen ja eteläafrikkalaisen Telkomin entinen yhteisyritys, joka on ollut Vodafonen enemmistöomistuksessa pian 10 vuoden ajan. Yhtiö operoi Etelä-Afrikassa Vodacom-nimellä.