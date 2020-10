Nokia valmistautuu koko verkkobisneksen murrokseen

Jos on seurannut Nokiaa viime vuosisadan puolelta asti, on jäänyt jälkeen laskuissa siitä, kuinka monta organisaatiouudistusta yrityksessä on tehty. Uusin ilmoitettiin tänään kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Vain reilu kolme vuotta sitten silloinen pääjohtaja Rajeev Suri ajoi läpi edellisen organisaatiomallin, jossa MobileNetworks -ryhmä jaettiin mobiiliverkkoihin ja palveluihin. Tuolloin Suri perusteli uutta rakennetta pyrkimyksellä ”vauhdittaa strategian toteutumista”.

Syyskuussa vetovastuun ottanut Pekka Lundmark (kuvass) näkee taas, että markkinoilla tapahtuneet muutokset vaativat uutta organisaatiota. Ensi vuoden alusta Nokia koostuu neljästä liiketoimintaryhmästä: Mobile Networks, IP and Fixed Networks, Cloud and Network Services ja Nokia Technologies. Näiden rinnalle perustetaan uusi Customer Experience -yksikkö.

Lundmark korostaa, että jokaisella liiketoimintaryhmällä on tulosvastuu. Jokaisen ryhmän tavoitteena tulee olla markkinajohtaja omalla toiminta-alueellaan. Lundmarkin strategiatyön tuloksena syntynyt rakenne on ainakin aiempaa selkeämpi. Nyt Nokia koostuu mobiiliverkoista, kiinteistä verkoista, palveluista ja teknologiaa kehittävästä Technologiesista.

Raha Nokiaan tulee edelleen verkoista, erityisesti mobiiliverkoista. Lundmarkin mukaan yhtiö näkee merkittäviä mahdollisuuksia asiakkaidemme siirtyessä kohti ”network-as-a-service” -verkkopalveluratkaisuja. Tämä voi olla uuden organisaation tärkein palanen. Nokiassa on nähty, että verkkojen virtualisoitumisen myötä vanhanmallinen raudan myyminen tulee lopulta painoarvoltaan pienemmäksi. Sen sijaan verkkoyrityksen tulevaisuudessa on jatkossa myydä Lundmarkin kuvaamia NaaS-palveluja. Niiden kylkeen pitää toki edelleen myydä radiolaitteita ja antenneja, mutta myynti perustuu palvelun laatuun.

Nokia kertoi tänään myös heinä-syyskun tuloksensa. Liikevaihto laski vuodentakaisesta 7 prosenttia eli hieman alle 5,3 miljardiin euroon, mutta liikevoitto kasvoi kolmanneksella 350 miljoonaan euroon.

Ensi vuodesta tulee yhtiölle Lundmarkin mukaan taloudellisesti haastava. - Meidän on tehtävä lisää muutoksia. Olemme menettäneet osuuttamme merkittävässä asiakkuudessa Pohjois-Amerikassa ja tällä markkinalla on myös katteisiin kohdistuvaa painetta, Lundmark kertoi.