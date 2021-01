iPhone 12:n komponentit maksavat 431 dollaria

128 gigatavun tallennustilalla varustetun iPhone 12:n valmistaminen maksaa Applelle jopa 431 dollaria. Summa on 26 prosenttia korkeampi kuin iPhone 11:n materiaalikustannukset. Näin arvioi Counterpoint Research laitteesta tekemässään kustannusanalyysissä.

Apple suunnittelee yhä enemmän komponentteja älypuhelimiinsa. iPhone 12:ssa tällaisia olivat A14 Bionic -prosessori, tehonhallinta- ja audiopiirit sekä uusi UWB-radiopiiri. Niiden osuus laitteen materiaalikustannuksista oli lähes viidennes eli noin 17 prosenttia.

Siirtyminen näytössä LCD:stä OLED-tekniikkaan kasvattaa näytön hintaa yli 23 prosenttia.

Uudessa A14 Bionic -prosessorissa on peräti 11,8 miljardia transistoria eli perti 39 prosenttia enemmän kuin edeltävllä A13-suorittimella. Tämä tuo puhelimiin merkittäviä suorituskyvyn parannuksia, mutta koska 5 nanometrin kiekkojen kustannukset ovat melkein kaksinkertaiset 7 nanometrin kiekkoihin verrattuna, pelkästään sovellusprosessorin arvioidaan lisäävän iPhonen kustannuksia yli 17 dollaria.

iPhone 12 on tunnetusti Applen ensimmäinen 5G-puhelin. Sen takia RF-järjestelmän hinta on kasvanut 19 dollaria iPhone 11:n lukemista. RF-piirien toimittajiin kuuluvat Qualcomm, Skyworks, Murata ja Avago.

Eniten uudessa iPhonessa on kallistunut sovellusprosessori kantataajuuspiireineen. Counterpointin laskelmien mukaan tämän lohkon hinta on noussut vuodessa 32,3 dollaria. Sen sijaan DRAM- ja NAND-muistien hinta on laskenut vuodessa reilut kolme dollaria ja kamerajärjestelmän hinta 3,60 dollaria.

