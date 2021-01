Huawei Mate 40 Pro – markkinoiden paras kamera tutuin puuttein

Kiinalainen Huawei myy ennusteiden mukaan vain 45 miljoonaa älypuhelinta tänä vuonna. Donald Trumpin hallinnon aloittama kampanja pääsee näin ainakin jossakin mielessä tavoitteeseensa. Tämä on sääli, sillä esimerkiksi uusi Mate 40 Pro on monella tapaa upea laite.

ETN testasi joulutauolla Mate 40 Prota pidemmän aikaa. Ennen kaikkea halusimme tietää, onko testeissä loistanut kamerajärjestelmä maineensa arvoinen ja toiseksi, miten onnistuu käyttö ilman niitä kuuluisia Googlen palveluja.

Lyhyt vastaus ensimmäiseen on ehdottomasti kyllä. Mate 40 Pron kamera on tähän asti testaamistamme paras. Kolmoiskamerassa on 50 megapikselin pääkenno (1/1,28 tuuman kenno), 20 megapikselin laajakulmakamera (1/1,54 tuumaa) ja 12 megapikselin telekamera (1/3,56 tuumaa). Spekseiltään kamerayhdistelmä ei ehkä ole markkinoiden paras, mutta Huawein kuvausalgoritmit ovat yksinkertaisesti parhaat.

Tämä vaatii totta kai tehokasta ISP-prosessointia, mutta kyllä myös Huawein kuvantamislabra Tampereella voi röyhistää rintaansa. Mate 40 Pron kameran dynamiikka on erinomainen ja esimerkiksi hämäräkuvaamisessa muut valmistajat ovat edelleen kaukana takana.

Tämä näkyy monella tapaa. Kaksois-selfiekamera osaa toki laajakulmaotokset, mutta algoritmien laadun näkee bokeh-efektin luonnollisuudessa. Telekenno ei välttämättä ole markkinoiden terävintä kärkeä, mutta jälleen kuvankäsittely tuottaa laadultaan parasta jälkeä. Ei siis ihme, että laite on noussut listojen kärkeen sekä kamerakokonaisuuden että selfie-kuvaamisen osalta. Esimerkiksi DxOMarkin rankingissa se pitää edelleen kärkisijoja.

Mate 40 Pro on erinomainen myös videokuvaamisessa. 4K-video on kohinaton ja erittäin vakaa. Kömpelökin tuottaa sillä laadukasta videokuvaa.

Se toinen iso kysymys on kuitenkin edelleen iso mutta. Huawei ei ole nyt vuoteen saanut tuotua markkinoille lippulaivamalleja, joissa sovellustuki olisi tuttua Androidia. Google Playn sijaan laitteen sovelluspuoli perustuu AppGalleryyn ja Petal-hakuun, joka on tosin erinomainen työkalu puutteiden korjaamiseen. AppGallery-valikoima kasvaa nopeaa vauhtia, ja vuodenvaihteen alla Huawei ilmoitti, että Suomen tarjonta on kasvanut K-Ruoka-, Tankille-, CityShoppari-, Foodora-, Polar- SmartumPay- ja Maastokartat-sovelluksilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että merkittävin puute on pankkisovellusten alueella, mitä Huawei sanoo työstävänsä kovaa vauhtia.

Entäpä sitten, jos Mate 40 Pro -puhelimessa yrittää käyttää Googlen palveluita? Käytössä on kaksi eri tapaa: voi asentaa laitteeseen virtuaalikoneen, jossa voi ajaa niitä sovelluksia, jotka eivät HMS-alustalle asennu. Toinen tapa on asentaa GMS-palvelut esimerkiksi Googlefier-sovelluksella.

Näistä tavoista ensimmäinen on periaatteessa aivan toimiva. Itse asensin laitteeseen virtuaalikoneen, jossa aetaan Android 7 -varianttia ja siinä Google Play toimii normaaliin tapaan. Siirtyminen laitteen oman käyttöjärjestelmän ja virtuaalikoneen välillä toimii yhdellä napin painalluksella.

Puutteitakin tässä menetelmässä on. Esimerkiksi Chromecast ei suostunut toimimaan, mikä on iso puute, koska erilaisten mirror-tekniikoiden kanssa pelaaminen voi olla työlästä. Sama pätee Whatsappiin: e kyllä toimii virtuaalikoneessa, mutta ilmoitukset eivät tule läpi itse puhelimeen. Tämä tarkoittaa, että Whatsappin joutuu asentamaan laitteen omalle alustalle. Tämä taas vaatii omat temppunsa, mikäli haluaa esimerkiksi noutaa vanhat keskustelut varmuuskopiosta (tästä enemmän täällä). Toisaalta Facebook saattaa omilla toimillaan helpottaa tätä ongelmaa, kun Whatsappista nyt näyttää olevan joukkopako muille pikaviestialustoille.

Pääosin valtaosa sovelluksista toimii HMS:n päällä aivan hyvin. Tämä koskee useimpia suoratoistosovelluksia, Googlen Nest-sovellusta (aika yleinen harmi on, että sovellus valittaa GMS-palvelujen puuttumisesta, mutta toimii silti). Koronavilkku toimii virtuaalikoneessa, mutta ei vielä HMS-alustalla.

Googlefier-menetelmä on hankalampi. Oikean version löytämiseen menee aikaa ja kun sellaisen löytää, asennus tietenkin aiheuttaa kaikkien takuiden menettämisen. Verkko on kuitenkin pullollaan Googlefier-oppaita ja niiden perusteella asennus onnistuu. Suositella sitä ei oikein uskalla.

Tuomio?

Laitteena Mate 40 Pro on upea. 90-hertsinen näyttö erottelee 2772 x 1344 pikseliä 6,76-tuumaisella ruudulla. Näyttö on hieno, mutta varsin voimakas kaartuminen reunoilla voi aiheuttaa vastalauseita. Itse pidän suoremmista linjoista puhelimissa. Uuden Maten Kirin 990 -prosessori on erittäin tehokas 5 nanometrin prosessissa valmistettu järjestelmäpiiri, jossa osin Suomessakin kehitetty 5G-modeemi on integroitu suoraan piirisarjalle. Se tukee myös SA-tyypin verkkoja, mutta ei millimetrialueen taajuuksia.

GMS-palvelujen puute on kuitenkin edelleen ongelma. Sen takia laitetta ei voi peruskäyttäjälle suositella. Eipä reilun tonnin arvoinen älypuhelin toisaalta olekaan peruskäyttäjälle suunnattu.

Alkanut vuosi tulee olemaan Huaweille äärimmäisen tärkeä. Honor-tuotelinja on myyty ja sitä yritetään taatusti saada salonkikelpoiseksi niin, että laitteisiin voisi jatkossa asentaa Androidin GMS-tuella. Kiinassa Huawein asema on laitemarkkinoilla vahva, eikä GMS-puute ole siellä aiemminkin ollut ongelma. Tänä vuonna Huawein pitäisi aloittaa siirtymä omaan Harmony OS -käyttöjärjestelmäänsä ja se tuo mielenkiintoisen vaiheen älypuhelimissa. iOS ja Android ovat hieman toistakymmentä vuotta vanhoja alustoja, mutta ei kai mikään ikuisesti kestä.