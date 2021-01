Linux-koneista yritetään tehdä bottiverkkoa

Check Point varoittaa havainneensa useita hyökkäyksiä, jotka hyödyntävät Linux-koneiden haavoittuvuuksia. Tavoitteena on muodostaa koneista bottiverkko, jota voitaisiin hallita etäyhteyden yli.

Kyse on uudesta ”FreakOut” -haittaohjelmasta. FreakOutin ominaisuuksia ovat porttien skannaus, tiedonkeruu, datapakettien luominen ja lähettäminen, verkon haisto, DDoS ja koneiden tukkiminen suurilla datamäärillä.

Hyökkäykset kohdistuvat Linux-laitteisiin, joissa on joko TerraMaster TOS (TerraMaster-käyttöjärjestelmä), Zend Framework tai Liferay-portaali. TerraMaster on tunnettu tallennuslaitteiden valmistaja Zend Framework on suosittu kokoelma kirjastopaketteja, joita käytetään verkkosovellusten rakentamiseen. Liferay Portal on ilmainen, avoimen lähdekoodin yritysportaali, jolla on ominaisuuksia verkkoportaalien ja verkkosivustojen kehittämiseen.

Jos hyökkäys on onnistuneesti hyödynnetty, hyökkäyksen takana olevat toimijat ovat voineet käyttää kutakin tartunnan saanutta laitetta hyökkäysalustana, jolloin he voivat kohdistaa muihin haavoittuviin laitteisiin tartunnan saaneiden koneiden verkostonsa laajentamiseksi. FreakOut voi myös ladata ja käyttää avoimen lähdekoodin Xmrig-ohjelmistoa, jota käytetään Monero-salausvaluutan louhintaan.

Lisätietoja FreakOutista löytyy Check Pointin blogista. Tietoturvayhtiö kehottaa näiden laitteiden käyttäjiä päivittämään ohjelmistojen uusiin versioihin.