IoT-ennusteet menivät vikaan

Vielä viisi vuotta sitten ennustettiin, että vuonna 2020 IoT-laitteita olisi maailmassa 50 miljardia. Ennuste meni pahasti pieleen. Southamptonin yliopiston professori William Webb kertoo, että moni asia IoT-ennusteissa osoittautui myytiksi.

Webb puhui tänään Advantechin järjestämässä Connect-verkkotapahtumassa. Hän kertoi Transforma-tutkimuslaitoksen lukujen perusteella, että IoT-laitteiden todellisen määrä oli viime vuonna 8,5 miljardia. Paljon toki sekin, mutta alle viidesosa ennustetusta.

Webbin mukaan ennusteet perustuivat liian yksinkertaiseen kuvaan siitä, mitä IoT vaatii. – Teoriassa ja labrassa konspetit ovat helppoja, mutta todellinen maailma on varsinainen sekamelska.

IoT:n lupaus ei ole kadonnut minnekään, mutta vaatii yrityksiltä kärsivällisyyttä, ja oikeiden valintojen tekemistä. – Vuonna 2030 IoT-laitteiden on uusien ennusteiden mukaan 24 miljardia ja paljon puhuttuun 50 miljardiin päästään joskus vuosina 2035-2040.

Yksi IoT-ongelmista on ollut tarjolla olevien yhteyksien sekamelska. Alla oleva kuva esittää hyvin, miten paljon erilaisia tekniikoita on tarjolla eri kaistanleveyksille, eri latenssivaatimuksiin ja eri kantamille. - Tämä ongelma on hiljalleen helpottamassa, kun kisassa erottuu parempia ratkaisuja, Webb sanoi.

Monen mielestä tekoäly tai 5G vetävät IoT:n isoon kasvuun, mutta tämäkin näkemys on liian yksinkertainen. - Miljardit laitteet generoivat toki valtavasti big dataa, mutta tämä edellyttää, että laitteita todella on miljardeittain. Vasta sitten AI voi tuottaa käyttökelpoista informaatiota big datasta.

Myöskään 5G ei ole automaattinen ratkaisu IoT-kasvulle. – Useimmille laitteille 5G ei tuo mitään uutta. Otetaan vain 4G-verkkojen NB-IoT ja kutsutaan sitä 5G:ksi. Ultranopea datayhteys ja lyhyt latenssi ovat tärkeitä, mutta tuovat etua vain pienelle osalle käyttötapauksia, Webb muistutti.