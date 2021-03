Qualcomm lupaa Androidiin selvästi iPhonea paremman äänenlaadun

Qualcomm tunnetaan Android-älypuhelinten sovellusprosessoreista, mutta eilen illalla yritys esitteli uuden Snapdragon Sound -brändin. Kyse on piireistä, koodekeista ja algoritmeista, joiden avulla esimerkiksi nappikuulokkeisiin saadaan hifilaatuinen ääni.

Snapdragon Sound -ketjun avulla Android-älypuhelinvalmistaja voi tuoda laitteisiinsa tekniikan, joka näytteistää musiikkia 96 kilohertsin taajuudella, puhetta 32 kilohertsin taajuudella ja toistaa musiikkia bluetoothin yli 89 millisekunnin viiveellä.

Näytteistysnopeudet ovat kaksinkertaisia ”valmistaja A” lukemiin verrattuna. Bluetooth-linkki on puolestaan paljon nopeampi kuin iPhoneissa, joissa latenssi on 142 millisekuntia. Qualcomm tosin muistutti, että useimmissa tämän hetken Android-puhelimissa bluetooth-viive on merkittävästi huonompi.

Tässä vaiheessa Snapdragon Sound tukee vain uusinta Snapdragon 888 -lippulaivaprosessoria, mutta jatkossa tuki tullee myös muihin uusiin SD-tuoteperheisiin. Qualcomm tekee monilla laitevalmistajille tarjouksen, josta on vaikea kiletäytyä: kun ostaa sen sovellusprosessorin, bluetooth-piirisarjan ja audiopiirin, saa käyttöönsä vastamelutekniikan, 24-bittisen aptX Adaptive -audion, aptX Voice -laadun puheluihin ja Aqstic-koodekin.

Tarjous on hyvä. Android-laitevalmistaja voi toki suunnittella koko audiosignaaliketjun itse, mutta se edellyttää komponenttien valintaa, suotimien kehitystä, koodekin valintaa ja melkoisesti ohjlemistokehitystä. Pitää olla hölmö, jossei osta Qualcommilta valmista pakettia audiopuolelle.

Tämä tietysti sataa Qualcommin laariin, koska sen tarkoitus on ennen kaikkea myydä piirejä ja lisensoida kehittämäänsä tekniikkaa. Xiaomi ilmoittautui jo Snapdragon Sound -käyttäjäksi, samoin kuulokevalmistaja Audio-Technica. Tekniikkaa demotaan Amazon Music HD -soittolistalla.