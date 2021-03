F-Secure palkittiin parhaasta suojauksesta

F-Secure on voittanut jälleen AV-TEST-vertailussa Best Protection -palkinnon niin koti- kuin yrityskäyttäjäluokassakin. Tämän lisäksi F-Secure sai vielä Best Performance -palkinnon kotikäyttäjille tarkoitettujen tietoturvaratkaisuiden vertailussa. F-Secure on palkittu samassa vertailussa seitsemän kertaa viimeisen 10 vuoden aikana.

- F-Secure Protection Service for Business ja SAFE -tuotteet eivät ainoastaan tarjonneet korkeinta suojaa vuoden 2020 läpi, vaan SAFE oli parhaimmistoa myös resurssien säästämisessä, kertoo AV-TEST-instituution johtaja Maik Morgenstern.

F-Securella on taktinen puolustusyksikkö (Tactical Defence Unit), joka on keskittynyt kehittämään puolustusmekanismeja ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla puututaan nykyisiin ja lähitulevaisuuden turvallisuusongelmiin. F-Securen järjestelmät analysoivat päivittäin keskimäärin 7 miljardia online-kyselyä, 6 miljardia tapahtumaa ja miljoonia epäilyttäviä URL-osoitteita ja haittaohjelmanäytteitä.

Kansainvälisen ja riippumattoman AV-TEST-instituutin arvostettu Best Protection -palkinto perustuu kuukausittaisiin Windows-suojaustesteihin, joita suoritetaan koko vuoden ajan. Tietoturvaratkaisut testataan todellisissa tilanteissa. Näissä tilanteissa tarkastellaan kuinka hyvin ne suojaavat todennäköisiltä uhilta ja myös haittaohjelmatartunnoilta, jotka leviävät epäilyttäviltä sivustoilta tai sähköpostien kautta nollapäivää haavoittuvuuksien mahdollistamina. F-Securelle annettiin huipputuotteen status johdonmukaisesti kaikissa kuudessa testissä, joita instituutti suoritti vuoden 2020 aikana.