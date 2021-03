AMD toi kahdeksan ydintä bisnesläppäriin

AMD on esitellyt uudet bisneskannettaviin tarkoiteutu mobiiliprosessorinsa. Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen PRO 5000 -sarjan piirit tuovat parhaimmillaan kahdeksan prosessoriydintä tehokkaaseen kannettavaan, ensimmäistä kertaa markkinoilla. Tämä näkyy esimerkiksi nopeampana Excelinä.

AMD:n mukaan sen Ryzen-suorittimiin perustuvien bisneskannettavien määrä markkinoilla tulee kolminkertaistumaan tämän vuoden loppuun mennessä. Uusiin Ryzen PRO -prosessoreihin perustuvia laitteita tuovat tarjolla HP ja Lenovo jo vuoden toisella neljänneksellä.

Uutuusvalikoima kattaa kolme prosessori. Perustasolla 5450U-piiri tuo neljä 4,0 gigahertsin kellolla operoivaa ydintä. Välimuistia on käytössä 10 megatavua. Ryzen 5 PRO -suoritin 5650U nostaa ytimien määrän kuuteen ja kellotaajuuden 4,2 gigahertsiin. Välimuistin koko kasvaa 19 megatavuun.

Uutuuksien lippulaiva on kahdeksan ytimen Ryzen 7 PRO 5850U. Kellotaajuus on 4,4 gigahertsiä ja välimuistia 20 megatavua. Kaikkien tehobudjetti mahtuu 15 wattiin, joten luvassa on myös käyttöaikaa akkuteholla.

AMD vertailee uutuuksiaan Intelin vastaaviin Core-prosessoreihin ja hyvin tuloksin. Tehokkain Ryzen 7 PRO -prosessori pyörittää Microsoft Wordia yhtä nopeasti kuin Intelin Core i7-1185G7. Powerpointit syntyvät neljä prosenttia sukkelammin, mutta Excel-taulokot jopa 23 prosenttia nopeammin. Myös toiminta-aika akkuvirralla on saatu pari tuntia Intelin vastaavia suorittimia pidemmäksi.

Ryzen 7 PRO -julkistus ei ole AMD:n vuoden tärkeimpiä julkistuksia, mutta osoittaa, miten se asettaa Intelille koko ajan lisää haasteita myös kaapaten markkinaosuuksia tasaisesti eri tuoteryhmissä.