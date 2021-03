Nappikuulokekin on kompromissi

Nappikuulokkeet eivät todellakaan ole nappikauppaa. Viime vuonna niitä myytiin 12 miljardilla dollarilla ja summa kasvaa kovaa vauhtia. Ei siis ihme, että napit kiinnostavat laitevalmistajia. Huawein uudet FreeBuds 41 -kuulokkeet osoittavat, että suunnittelussa on aina kyse valinnoista.

Huawein FreeBuds 3 -napit olivat toista vuotta sitten iso menestys. Ne selvästi haastoivat kalliimpien Applen Airpodien muotokielen, mutta selvästi alemmalla hinnalla. Uusissa napeissaan Huawei on korjannut joitakin aiempien versioiden ongelmia ja tehnyt myös onnistuneita ratkaisuja suunnitteluun.

Ensinnäkin FreeBuds 4i:n muotoilu on onnistunut. Nappien ongelma on aina ollut istuvuus korvassa. Huawein uusin istuu hyvin ja pysyy paikallaan myös liikkuessa. Käyttömukavuus on hyvää luokkaa satasen kuulokkeille.

Toinen ominaisuus, jota Huawei on onnistunut selvästi parantamaan, on akkukesto. Nappien litiumionipolymeeriakku on kapasiteetiltaan 55 milliampeerituntia ja 10 minuutin latauksella saa käyttöaikaa neljäksi tunniksi. Latauskotelon kanssa virtaa riittää yhteensä kymmeneksi tunniksi.

Entäpä äänenlaatu? Huawei on päivittänyt Bluetoothin 5.2-versioon, joten linkki yltää kauemmaksi ja ennen kaikkea yhteyden latenssi on kutistettu 186 millisekuntiin. 3i-mallissa latenssi oli 490 millisekuntia, mikä jo kuuluu ja aiheuttaa ongelmia esimerkiksi stereotoistoon.

Uusissa FreeBudseissa Huawei ei käytä omaa premium-luokan Bluetooth-piiriään (A1). Siksi latenssi ei kutistu esimerkiksi Aplen 146 millisekuntiin tai Qualcommin uuden Snapdragon Sound -alustan 89 millisekuntiin. Toinen äänenlaatuun vaikuttava asia on audiokoodekin näytteistysnopeus. Sitä Huawei ei FreeBuds 4i:n osalta kerro.

Sen sijaan Huawei on lisännyt nappeihin vastamelutoiminnon. Sitä ei nyt testattu julkisessa liikenteessä, mutta tuntuman mukaan kahden mikrofonin avulla tuotettu käänteinen ääniaalto toimii hyvin. Napeista ANC:n saa päälle ja pois ja monissa napeissa yleistyvä läpikuuluvuustila on hyvä lisä.

10 millin elementti toistaa erityisesti matalia taajuuksia hyvin. FreeBuds 4i on harkinnan arvoinen vaihtoehto, jos etsii edullista, hyvin korvassa istuvaa ja pitkällä akkukestolla varusteltua nappia.

Huawei FreeBuds 4i -kuulokkeiden suositushinta on 99 euroa. Kuulokkeet ovat saatavilla kiiltävän valkoisina, mustina ja punaisina. Valkoisten ja mustien kuulokkeiden myynti alkaa Suomessa valtakunnallisesti maanantaina 12.4.2021. Kiiltävän punainen väri tulee myyntiin myöhemmin keväällä.