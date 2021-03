Xiaomin vuoro taivuttaa, laite ei tule Eurooppaan

Älypuhelinvalmistajat ovat esitellet jo useita taipuisalla näytöllä varustettuja lippulaivamalleja, mutta isoihin myyntilukemiin ne eivät ole yltäneet. Nyt vuorossa on Xiaomi vain Kiinassa myyntiin tulevalla Mi MIX FOLD -laitteellaan. Xiaomin taipuisa ei häviä spekseissä muille, markkinoilla jo oleville laitteille. Prosessori on Snapdragon 888 eli Qualcommin tähän asti tehokkain. Avattuna näyttö on 8,01-tuumainen ja WQHD+-tasoinen. Suljettuna käytössä on 6,52-tuumainen AMOLED-näyttö.

Taipuisien puhelimien isoin suunnitteluhaaste liittyy saranamekanismiin. Xiaomi sanoo testanneensa Mi MIX FOLDin taittamista 200 000 kertaa ja äärimmäisessä testissä miljoona taivutusta. Ilmeisesti näyttö ja sarana kestivät.

Xiaomi on hyödyntänyt laitteessa Harman Kardon -yhteistyötä. Tuloksena laitteen kulmissa on yhteensä neljä kaiutinta, tiettävästi ensimmäistä kertaa maailmassa. Xiaomi kehuu myös, että ensimmäistä kertaa älypuhelimissa voidaan tarjota panoraamaäänimaisema.

Laitteen Surge C1 -kuvaprosessoria on kehitetty kahden vuoden ajan. Sen ruodittavaksi otokset tulevat maailman ensimmäisen Liquid Lens -tekniikan läpi. Termillä Xiaomi kuvaa linssiä, joka on kalvoon suljettu nesterakenne. Moottorin avulla kalvon pintaa voidaan muokata niin, että kuviin saadaan 3-kertainen suurennos, jopa 30-kertainen telekuvaus ja tarkka makrokuvaus kolmen sentin etäisyydeltä.

Pääkamera on mista XIaonin malleista tuttu 108 megapikselin kenno. Sen seurana on 13 megapikselin ultralaajakenno. Voimanlähteenä on 5020 milliampeeritunnin akkuakapasiteetti, joka muodostaa eri puoliskojen 2460 ja 2560 milliampeeritunnin akuista. Täyteen kapasiteettiin akku voidaan ladata 37 minuutissa.

Laite tulee myyntiin kolmena eri muistiversiona (12+256, 12+512 ja 16+512 gigatavua), mutta vain Kiinassa. Hintaakaan Xiaomi ei vielä kertonut.