Piirejä helposti aina 100 gigahertsiin asti

CML Microdevices on esitellyt RF- ja millimetrialueen radiopiirien SµRF-perheen. Idea on helpottaa asiakkaiden siirtyminen hyödyntämään yhä korkeampia taajuuksia. SµRF tukee taajuuksia aina 100 gigahertsiin asti ja jatkossa vielä sitäkin korkeammalle.

Kaistaleveydelle on jatkuvasti kasvava tarve. GHz-taajuuksille siirtyminen on ainoa tapa toimittaa leveämpiä linkkejä puhelimiin, työpöydälle, kotiin ja toimistoon. RF-suunnittelu GHz-alueella on kuitenkin haastavaa myös erikoistuneille yrityksille, joilla on kokeneita suunnittelutiimejä.

SµRF-piirien perhe korjaa tämän ongelman demokratisoimalla mmWave-suunnittelun helppokäyttöisillä ainutlaatuisilla ratkaisuilla tavallisissa IC-pakkauksissa. Tuoteperheen kautta insinööreillä on pääsy tuotteisiin, jotka on helppo suunnitella, evaluoida ja valmistaa. SµRF-tuotteet nopeuttavat uutta mmWave- ja GHz-tuotesuunnittelua, yksinkertaistavat valmistusta ja mahdollistavat korkeataajuisia ratkaisuja kaikille.

Jo aiemmin CML o toimittanut RF-piirejä alle gigahertsin taajuusalueelle. Laajentaminen sataan gigahertsiin ja myöhemmin senkin yli kattaa suurimman osan uusista ja olemassa olevista sovelluksista. Se palvelee IoT: tä pitkän kantaman datayhteyksistä ja älyverkosta uusiin 5G-sovelluksiin, kuten pikosoluihin ja kiinteän verkon laajakaistaan.

Tulevia tuotteita tuetaan yksinkertaisilla, edullisilla arviointityökaluilla, joiden avulla insinöörit voivat nopeasti tutkia tuomansa edut. Näitä etuja ovat erinomainen radiotaajuusominaisuudet, sovitetut tulo-lähtöimpedanssit ja tavalliset IC-koteloinnit, jotka helpottavat piirien ja piirilevyjen suunnittelua ja valmistusta.