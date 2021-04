Intel esitteli eilen kolmannen sukupolven Xeon Scalable -prosessorinsa. Kyse on yhtiön tähän asti tehokkaimmasta datakeskusmoottorista. Nokia ilmoitti välittömästi päivittävänsä AirFrame-palvelimensa uuteen Xeoniin.

Korealainen LG ilmoitti lopettavansa älypuhelinten valmistuksen. Myynti lopetetaan heinäkuun loppuun mennessä. LG on vain viimeisin uhri alalla, jota ei voida pitää terveenä.

Yhdysvaltain korkein oikeus on vihdoin ratkaissut vuosia kestäneen kiistan siitä, oliko Googlella oikeus hyödyntää Oraclen omistamaa javakoodia Android-käyttöjärjestelmässään. Äänin 6-2 oikeus päätti, että Googlella oli oikeus koodin käyttöön.

Oululainen Bittium kertoo, että sen tietoturvallinen Tough Mobile 2 C -älypuhelimelle on annettu III-luokan kansallinen tietoturvaluokitus. Tämä tarkoittaa, että puhelimen ja taustajärjestelmien välillä voidaan siirtää aineistoa turvatusti.

EDA-talo Cadence Design Systems on esitellyt uuden sukupolven Palladium Z2- ja Protium X2 -järjestelmät suunnittelujen virheenkorjaukseen ja ohjelmistojen validointiin. Molemmat kasvattavat emuloinnin kapasiteetin 19 miljardiin porttiin.

5G-verkkoihin haetaan lisäkapasiteettia yhä korkeammilta taajuuksilta. Kasvava datamäärä pitää pystyä myös siirtämään runkoverkkoon, mikä varsin usein tapahtuu langattomasti. Ericsson on yhdessä Detsche Telekomin kanssa testannut yli sadan gigahertsin taajuuksilla toimivaa huippunopeaa paluukanavaa.

Raspberry Pi on todennäköisesti kehittäjien suosituin korttitietokone, jota on myyty miljoonia. Kortin suorituskykyä on paranneltu tasaisesti ja nyt OnLogic uskoo, että kortti on valmis raskaaseen sarjaan. Pistä on tehty täysiverinen teollisuustietokone.

Markkinoilla vasta valmistaudutaan PCIe-väylän 5.0-versioon, mutta suunnittelutalo Synopsys sanoo kehittäneensä ensimmäisen IP-ratkaisun, jolla voidaan kehittää tulevaa PCIe 6.0 -standardia tukevia järjestelmäpiirejä.

Georgian teknillisen instituutin tutkijat ovat löytäneet innovatiivisen tavan hyödyntää 5G-verkkojen ylikapasiteettia muuttamalla ne "langattomaksi sähköverkoksi". Kyse on sähkömagneettista säteilyä enegiaksi muuttavasta rektennasta, jolla voidaan tuottaa IoT-laitteiden tarvitsema virta.

Siemens EDA eli entinen Mentor Graphics on esitellyt uuden työkalun, joka helpottaa ja nopeuttaa piirilevysuunnittelujen saattamista tuotantoon. PCBflow on pilvipohjainen palvelu, jossa suunnitteluille voidaan ajaa eri valmistajien DFM-analyysiä.