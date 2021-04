Vaihtuva polttoväli Sonyn uusimman vetonaula

Kuvaamisen ja musiikin suurkuluttajia puhelimillaan kosiskeleva Sony on esitellyt kolme uutta Xperia-älypuhelinta. Mielenkiintoisin on uusi Xperia 1 III -lippulaiva. Sen kamerassa käytetään telelinssissä ensimmäistä kertaa markkinoilla kahden polttovälin tekniikkaa.

Sekä Xperia 1 III että hieman ominaisuuksiltaan riisuttu Xperia 5 III käyttävät 12 megapikselin kennoihin perustuvaa kolmoiskameraa. Pääkamera ja laajakulmakamera jäävät tällä kertaa sivuosaan, sillä telekamerassa linssirakenne on periskooppimainen. Siinä polttoväli on joko 70 tai 105 millimetriä.

Tämän ansiosta kamerat tarjoavat sekä 2,9- että 4,9-kertaisen optisen suurennoksen. Kaikki kamerat tarjoavat PDAF-automaattitarkennuksen. Linssit ovat jälleen Sonyn ja Zeissin yhteistyötä.

Xperia 1 III ja Xperia 5 III on kehitetty yhdessä Sonyn Alpha-kamerasarjan luoneiden insinöörien kanssa. Molemmissa malleissa on nopea ja täsmällinen jatkuva AF-seuranta kaikissa linsseissä ja reaaliaikainen Eye AF -toiminto. Xperia 5 III:ssa on myös kohteenseurantateknologiaa, jolla kuvaaja voi ottaa teräviä kuvia liikkuvista kohteista monenlaisissa eri tilanteissa vain näyttöä koskettamalla.

Xperia 1 III:ssa kuvakohteita seurataan reaaliajassa, mikä mahdollistaa haastavimpienkin liikkuvien kohteiden tarkan kuvaamisen. Tekoälyperustaisen algoritmin ja etäisyyttä mittaavan ToF-anturin avulla seuranta tarkentaa täsmällisesti kohteeseen ja jatkaa seurantaa, vaikka kohde välillä poistuisi näkyvistä.

Lisäksi molemmissa malleissa on jatkuva AF-seurantaominaisuus, joka tekee AF/AE-tarkennuslaskelmia 60 kertaa sekunnissa. Kuvaaja voi tallentaa 20 kuvaa (20fps) suurella tarkkuudella, täsmällisellä tarkennuksella ja optimoidulla valotuksella. Sonyn mukaan vastaava suorituskyky löytyy sen Alpha 9 -sarjan ammattilaistason urheilukameroista.

Elokuvien katsojille Xperia 1 III:ssa on 6,5 tuuman 4K HDR OLED-näyttö 21:9-kuvaushteella, josta on tullut eräänlainen Sonyn tavaramerkki. Xperia 5 III:ssa on 6,1 tuuman näyttö. Molemmat virkistyvät 120 kertaa sekunnissa.

Sonyn mukaan uutuudet tulevat myyntiin kesällä. Laitteiden hintoja tai kevyemmän Xperia 10 III -mallin hintaa yhtiö ei vielä kertonut.