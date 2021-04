iPhonen alkuperäisen ohjelmointikielen suosio romahti

Tiobe-indeksi mittaa ohjelmointikielten suosiota webbihakujen perusteella. Huhtikuun listauksessa huomio kiinnittyy kahteen asiaan: Applen entinen iOS- ja MacOS-sovellusten ohjelmointikieli Objective-C katosi 20 suosituimman listalta. Paluun sen sijaan teki vanha Fortran.

Indeksin laatijat eivät usko, että Objective-C palaisi uudelleen listalle, ainakaan lyhyellä aikavälillä. 10 vuotta sitten kieli oli nouseva tähti ja voitti jopa Tioben vuoden kielen tittelin vuosina 2011 ja 2012. Suosio perustui iPhonen suosion kasvuun ja kaikki iPhone-sovellukset kirjoitettiin Objective-C:llä.

Vuonna 2014 Apple ilmoitti jopa yllättäen, että Objective-C:n korvaa uusi kieli Swift. Kesti kuitenkin kauan, ennen kuin Swift oli suositumpi kuin Objective-C. Nyt, seitsemän vuotta myöhemmin Objective-C putosi 20 suosituimman joukosta.

Toinen merkittävä muutos listalla on Fortranin paluu yli 10 vuoden tauon jälkeen. Fortran oli kaikkien aikojen ensimmäinen kaupallinen ohjelmointikieli, ja nyt tieteellisen laskennan merkityksen kasvaessa Fortran nousee Tiobe-indeksissä sijalle 20.

Listan kärjessä C ohitti javan. Python, C++, C#, Visual Basic ja Javascript säilyttivät paikkansa listauksen kärjessä.