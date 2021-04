Älypuhelin on ympäristörikollinen

Ilman älypuhelimia ei tulisi toimeen, mutta kyse on raskaan sarjan ympäristörikollisesta. Puhelimien kierrätyksestä menestyvät bisneksen luonut kotimainen Swappie muistuttaa, että älypuhelinten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 730 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viime vuonna älypuhelimien takia hiilidioksidia tuprahti ilmakehään 125 megatonnia. Määrä vastaa 505 574 miljoonan tavallisella henkilöautolla ajetun kilometrin päästöjä.

Swappie muistuttaa, että osasyy päästöjen hurjaan kasvuun on kuluttajien halu saada käyttöönsä puhelinten uusimmat mallit. Kun kuluttaja ostaa uuden puhelimen, jää aiempi puhelin usein piironginlaatikkoon pölyttymään. Eurooppalaisissa kodeissa lojuu käyttämättömänä arviolta lähes 700 miljoonaa älypuhelinta.

Älypuhelimen valmistus aiheuttaa 85–95 prosenttia laitteen hiilijalanjäljestä. Tämä johtuu siitä, että valmistukseen ja siinä tarvittavien metallien louhintaan kuluu huomattava määrä energiaa. - Moni suomalainenkin tietää, että älypuhelimia voi kierrättää, mutta aniharva laittaa puhelimet kiertoon. Esimerkiksi iPhone-puhelimesta voi saada kunnostamalla kuin uuden, jolloin laitetta voi käyttää vielä vuosia eteenpäin, sanoo Swappien Suomen markkinointipäällikkö Minttu Rautiainen.

Swappie tarjoaa turvallisen tavan ostaa kunnostettu puhelin, sillä jokainen puhelin myydään vuoden takuulla. Mallista riippuen puhelimen kunnostaminen vähentää elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä 25–80 prosenttia. Kaikkiaan Swappien kunnostamat puhelimet ovat pienentäneet puhelinten hiilijalanjälkeä jo kymmeniä tonneja.

- Puhelimen kunnostaminen ja käyttäminen uudelleen on ylivoimaisesti tehokkain tapa pienentää puhelimen ympäristöjalanjälkeä. Vaikka puhelinta ei enää saisikaan kunnostettua uuteen käyttöön, kannattaa puhelin silti kierrättää: näin puhelimen arvokkaat ja hankalasti louhittavat metallit saadaan uusiokäyttöön, vinkkaa Rautiainen.

Kierrätyksen jälkeen käytöstä poistuvista älypuhelimista on tärkeää kerätä talteen haitalliset metallit. Tutkimusten mukaan normaalista ser-jätteestä löytyy esimerkiksi kultaa 100 grammaa jokaista jätetonnia kohti. Älypuhelinjätteessä kultaa on kolminkertainen määrä. Samanlainen on tilanne lyijyn, sinkin, kadmiumin, kromin ja bromin osalta.