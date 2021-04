DRAM-hinnat nousevat - läppärisi kallistuu

DRAM-piirien sopimushintojen odotetaan nousevan 18-23 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. PC- ja palvelinkoneissa DRAM-muistien hinnat nousevat yli 20 prosenttia tutkimuslaitos TrendForcen mukaan. Jollakin aikataululla uusi läppärisi siis kallistuu.

Suurimmat PC-valmistajat neuvottelevat edelleen DRAM-toimittajien kanssa toisen vuosineljänneksen hinnoista. Näitä neuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen, mutta tavallisimpien DDR4-moduulien hinnat ovat nouset jo lähes 25 prosenttia vuoden alusta, TrendForce kertoo.

Syyt hinnannousuun ovat ne alan vanhat ja tyypilliset. Kannettavien tietokoneiden kysyntä on nyt kasvussa, eikä valmistajien kapasiteetti riitä vastaamaan kysyntään. Sama on tilanne palvelimissa.

Amerikkalainen Micron ilmoitti jo, että sen piirien hinnat nousevat kesään mennessä. Samalla yhtiö toppuutteli puheita isoista kapasiteettiongelmista. Tämä voi toki olla taktiikkaa: mikäli Micron ei itse ole lisäämässä kapasiteettiaan, kasvava pula komponenteista tekee hyvää sen liikevaihdolle ja katteelle.

Taiwanilainen Nanya Technology on jo reagoinut kasvavaan kapasiteettiongelmaan. Yhtiö ilmoitti viime vuonna investoivansa uuteen 12-tuumaisten DRAM-kiekkojen tehtaaseen Taishin Nanlinin teknologiakylässä Taipeissa Cityssä. Tulossa on EUV-litografialla 45 000 kiekkoa kuukaudessa valmistava laitos, jonka kustannusarvio on lähes 9 miljardia euroa.

Nanyan uuden tehtaan pitäisi olla tuotantovalmis vuonna 2024.