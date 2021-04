2,6 biljoonan transistorin tekoälypiiri

Loppuvuodesta 2019 piilaaksolainen Cerebras Systems loksautti monet suut auki esittelemällä tekoälyprosessorin, joka koostui 1,2 biljoonasta transistorista ja oli kooltaan 22 senttiä kanttiinsa. Nyt yhtiö on esitellyt toisen polven version hirmupiiristään.

CS-2-piiri on fyysisiltä mitoiltaan samankokoinen, mutta siirtyminen valmistuksessa 7 nanometrin prosessiin tarkoittaa, että piirille on ahdettu 2,6 biljoonaa transistoria. Siis 2600 miljardia transistoria. Tämä on 2,55 biljoonaa transistoria enemmän kuin tämän hetkeen suurimmalla GPU-grafiikkaprosessorilla.

2,6 biljoonaan transistoriin on saatu 850 000 tekoälylaskentaydintä. Tämä on 123-kertainen määrä AI-ytimiä GPU-kisaajiin verrattuna. Nopeaa SRAM-muistia CS 2-piirillä on 1000-kertainen määrä. Kaikkiaan CS-2-piirin suorituskyky on yli kaksinkertainen vajaa kaksi vuotta sitten esiteltyyn CS-1-piiriin verrattuna.

Cerebrasin mukaan yhdellä CS-2-piirillä voidaan korvata satojen tai tuhansien GPU-prosessorin klusteri. Nämä veisivät tusinoittain räkkikortteja ja käyttäisivät satoja kilowatteja tehoa. CS-2 tuo vastaavan teho paljon pienemmässä koossa ja merkittävästi alhaisemmalla tehonkulutuksella.

Yhtiön mukaan ensimmäisen polven CS-1-piiriä käytetty esimerkiksi Argonnen kansallisessa laboratoriossa, Pittsburghin superlaskennan keskuksessa, Edinburghin yliopiston superkoneissa ja vastaavissa raskaan laskennan instituutioissa.