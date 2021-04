Mittausdata suoraan pilveen

Mittauslaitteissa on iät ja ajat tallennettu data laitteen omaan sisäiseen muistiin tai ulkoiselle levylle. Tektronix on kuitenkin ottanut askeleen eteenpäin TekDrive-palvelullaan. Siinä pilveen tallennettu mittausdata on suoraan käytettävissä oskilloskoopilla, tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Palvelu on nyt tuotu myös Eurooppaan.

TekDrive tarjoaa insinööreille mahdollisuuden jakaa ja hakea dataa välittömästi oskilloskoopilla, jolloin ei tarvita hankalia tiedonjakokäytäntöjä. Lisäksi TekDrive on ensimmäinen yleiskäyttöinen testi- ja mittaustiedostojärjestelmä, joka sisältää skoopeista tuttuja mahdollisuuksia visualisoida dataa.

Ohjelmisto tarjoaa erittäin sujuvat visualisointi- ja analysointimahdollisuudet, jotka tukevat mitä tahansa nykyaikaista selainta. Dataa voidaan katsella, zoomata, panoroida, mitata, purkaa ja analysoida ilman lisäohjelmistoja.

Tekin pääjohtaja Tami Newcomben mukaan asiakkaat kertovat usein epävarmoista tiedon jakamisen käytännöistä, jotka ovat hankalia ja epäluotettavia. - TekDriven avulla tietojen jakaminen on turvallista ja salamannopeaa.

Tutkimusten mukaan seitsemänkymmenellä prosentilla oskilloskoopin käyttäjistä on tarve siirtää tietoja muualle. TekDriven kautta datapäivitykset tallennetaan välittömästi maailmanlaajuisesti käytettävissä oleviin jaettuihin kansioihin, joissa omistajat voivat hallita suojattua pääsyä ja käyttöoikeuksia rakeisella tasolla.

Lisätietoja palvelusta löytyy osoitteessa tek.com/software/tekdrive. Tektronixin tuotteita tuo Suomeen TekFinland.