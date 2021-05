Nokia ilmoitti tänään avaavansa yritysten datapalvelujen myyntiin kehitetyn markkinakaupan. Nokia Data Marketplace on palvelu, joka helpottaa tietojen ja tekoälymallien turvallista jakamista.

Moni mieltää Kiinan suureksi saastuttajaksi, mutta uusiutuvien energiamuotojen käyttäjänä maa on aivan omassa luokassaan. Viime vuonna Kiinan uusiutuvien energiamuotojen tuotantokapasiteetti oli 895 gigawattia.

COVID-19-pandemia aiheutti historian pahimman älypuhelinmarkkinoiden supistumisen, kun maailmanlaajuinen kysyntä romahti vuoden 2020 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Tänä vuonna myyntiluvut kasvavat, mutta eivät vieläkään yllä vuoden 2019 lukujen tasolle.

3GPP Release 16 -standardi lisää operaattoreille mahdollisuuksia hyödyntää verkon tuottamaa paikkatietoa erilaisiin palveluihin. Huawei sanoo jo testanneensa omaa 5G-paikannustaan LampSite-pientukiasemillaan Suzhoun metroasemilla yhdessä China Mobilen kanssa.

Ouluun on perustettu tulevaisuuden autojen tekniikkaan keskittyvä Oulu Automotive Cluster -verkostossa. Sen asiakkaina ovat maailman suurimmat autovalmistajat kuten Audi, Daimler, GM ja Geely. Ne pääsevät nauttimaan oululaisosaamisesta, jota käyttää päivittäin jopa kolme miljardia ihmistä matkapuhelimissaan.

Arduino on ”se toinen edullinen kehittäjäkortti”. Yhteisö on pitkään yrittänyt kehittää koodausympäristöä, joka toimisi täysin verkossa. Nyt tämän Arduino Createn ympärille on kehitetty oma pilvipalvelu: Arduino Cloud.

ETN julkaisee perjantaina uuden tehoelektroniikkaan keskittyvän ETNdigi-erikoislehden. Tilaa nyt lehti sähköpostiisi, niin osallistut samalla upean OnePlus 9 -puhelimen arvontaan.

Sähköautojen myynti kasvaa meilläkin – vaikkakin hitaasti – mutta maailmalla odotetaan jo seuraavaa isoa mullistusta. Tutkimuslaitos Yole Developpement ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä ns. kiinteän elektrolyytin akustot tulevat laajasti markkinoille.

Valoisammat näkymät koronapandemian osalta luovat uskoa messu- ja tapahtuma-alan palautumiseen tulevana syksynä. Tampereen Messut vahvistaa, että Alihankintamessut järjestetään normaalisti 21.–23. syyskuuta 2021.

1960-1980-luvuilla silloinen Neuvostoliitto lähetti Venera-projektissa useita luotaimia Venuksen pinnalle. Pisimpään vihamielisen planeetan pinnalla toimi Venera 13, joka onnistui lähettämään dataa maahan 2 tunnin ja 7 minuutin ajan. Sen jälkeen elektroniikka hajosi. Piipohjaisilla piireillä Venukseen ei ole asiaa.