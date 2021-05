IBM kertoo valmistaneensa maailman ensimmäisen 2 nanometrin prosessissa toteutetun mikropiirin. Tekniikan avulla on jatkossa mahdollista valmistaa kynnen kokoisia mikropiirejä, joilla on jopa 50 miljardia transistoria. Piirit on kehitetty IBM:n tutkimuslaitoksessa New Yorkin Albanyssä.

Sony on lanseerannut uuden Xperia PRO -puhelimen Euroopan markkinoille. Kyse on ammattikuvaajille ja sisällöntuottajille suunnattu, kallis huippumalli, jonka erikoisuutena on maailman ensimmäinen älypuhelimesta löytyvä HDMI-sisääntulo.

Tietoturvayhtiö Check Point Research kertoo löytäneensä haavoittuvuuden Qualcommin modeemipiiristä. Kyse on massiivisen mittakaavan riskistä, sillä Qualcommin modeemipiiri löytyy lähes 40 prosentista maailman puhelimista.

Nokia on esitellyt uuden monikokoisen reitittimen, jolla voidaan tuoda nopeat 5G-yhteydet suoraan kotiin. Nokia Smart Node on pieni modulaarinen reititin, joka voidaan asentaa kattoon, seinälle tai pöydälle. Tarjolla on 4G- 4G/5G- tai suoraan jopa toisen polven 5G-yhteyksiä.

Kaikki tilastot vahvistavat, että elektroniikan ohjaama autonominen ajoneuvo tekee huomattavasti vähemmän virheitä kuin ihminen ratin takana. Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistutkimuksessa selvitettiin, miten matkustajat suhtautuvat robottiautoiluun.

Tehoelektroniikkaan keskittyvä ETNdigi-lehti on viimeisiä piirtoja myöten valmis ilmestymään huomenna perjantaina. Alue on mitä kiinnostavin, sillä se vaikuttaa niin moniin laitteisiimme puhelimestamme tulevaan sähköautoomme. Ei siis ihme, että Lübeckin teknillisessä korkeakoulussa kehitetty pikalataustekniikka oli huhtikuun luetuin uutisemme.

Nokia ilmoitti tänään avaavansa yritysten datapalvelujen myyntiin kehitetyn markkinakaupan. Nokia Data Marketplace on palvelu, joka helpottaa tietojen ja tekoälymallien turvallista jakamista.

Moni mieltää Kiinan suureksi saastuttajaksi, mutta uusiutuvien energiamuotojen käyttäjänä maa on aivan omassa luokassaan. Viime vuonna Kiinan uusiutuvien energiamuotojen tuotantokapasiteetti oli 895 gigawattia.

COVID-19-pandemia aiheutti historian pahimman älypuhelinmarkkinoiden supistumisen, kun maailmanlaajuinen kysyntä romahti vuoden 2020 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Tänä vuonna myyntiluvut kasvavat, mutta eivät vieläkään yllä vuoden 2019 lukujen tasolle.

3GPP Release 16 -standardi lisää operaattoreille mahdollisuuksia hyödyntää verkon tuottamaa paikkatietoa erilaisiin palveluihin. Huawei sanoo jo testanneensa omaa 5G-paikannustaan LampSite-pientukiasemillaan Suzhoun metroasemilla yhdessä China Mobilen kanssa.