Uusi tehoelektroniikka lupaa mullistaa esimerkiksi autojen ja älypuhelinten latauksen, mutta lupaa galliumnitridi myös isoja bisnesmahdollisuuksia. Tämän todistaa GaNFast-piireistään tunnettu Navitas Semicondictor.

Kiinalainen Xiaomi on patentoinut älypuhelimen, jossa on näytön alla oleva kääntyvä kamera. Sitä voi käyttää sekä selfie- ja tavallisena kamerana. Patentista uutisoi hollantilainen LetsGoDigital-sivusto.

Integroitujen piirien kehitys on ottanut jatkuvasti isoja kehitysaskelia. Viivanleveys on pienentynyt ja laskentaytimet ovat kehittyneet, kun tavoitteena on ollut suurempi laskenta nopeus ja pienempi tehonkulutus. Uusimmatkaan pienen tehonkulutuksen mikro-ohjaimet eivät itse asiassa ole kovinkaan energiatehokkaita.

Nokian pääjohtaja Pekka Lundmark on jo sanonut, että vanha tapa toimittaa koko verkko operaattorille on tullut tiensä päähän. Markkina on muuttumassa merkittävästi. Tällä hetkellä kohutaan eniten kirjainyhdistelmästä O-RAN. Avoimilta radioverkoilta odotetaan paljon, kerrotaan uudessa ETNdigi-erikoislehdessä.

Lähes 20 vuotta toiminut tanskalaislähtöinen it-alan maahantuoja Convena Distribution laajenee Pohjoismaissa ja avaa toimipisteen myös Suomeen. Sitä vetämään on nimitetty IT-alan nuori veteraani Jiri Tainio.

Kantama on edelleen sähköautojen laajan yleistymisen suurimpia esteitä. Parissa vuodessa yhdellä latauksella voidaan kuitenkin ajaa tuhat kilometriä. Näin uskoo Karlsruhen teknologiainstituutin eli KIT:n energian varastointijärjestelmien tutkimusta johtava Maxilimian Fichtner.

ETN on saanut valmiiksi erittäin vankan tietopaketin tehoelektroniikasta. Uusi ETNdigi-erikoislehti käsittelee aihealuetta laajasti eri kulmista. Lue paketti ilmaiseksi ja saat vastauksen kaikkeen, mitä olet aina halunnut tehoelektroniikasta tietää. ETNdigissä kerrotaan esimerkiksi tehoelektroniikan uusista materiaaleista eli piikarbidista ja galliumnitridistä. SiC ja GaN tuo uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia tehojärjestelmien suunnitteluun ominaisuuksillaan, jotka moniin sovelluksiin sopivat perinteistä piitä paremmin.

Muistimoduulien valmistaja Kingston Technology kertoo lähettäneensä emoleyjen valmistajille näytteitä ylikellotettavista DDR5-moduuleista. Yhtiön mukaan tämä on askel muistien tuomiseen kaupallisesti tarjolle.

IBM kertoo valmistaneensa maailman ensimmäisen 2 nanometrin prosessissa toteutetun mikropiirin. Tekniikan avulla on jatkossa mahdollista valmistaa kynnen kokoisia mikropiirejä, joilla on jopa 50 miljardia transistoria. Piirit on kehitetty IBM:n tutkimuslaitoksessa New Yorkin Albanyssä.

Sony on lanseerannut uuden Xperia PRO -puhelimen Euroopan markkinoille. Kyse on ammattikuvaajille ja sisällöntuottajille suunnattu, kallis huippumalli, jonka erikoisuutena on maailman ensimmäinen älypuhelimesta löytyvä HDMI-sisääntulo.