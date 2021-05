HTC:n uudet VR-lasit: 5K-kuvaa peleihin

HTC on esitellyt toisen polven Vive PRO 2 -virtuaalilasit. Lasien näytön resoluutiota on kasvatettu 5K-tasoon, virkistystaajuus on piristynyt 120 hertsiin ja näytön kulma on laajentunut 120 asteeseen.

Halvaksi 2448 x 2448 pikselin tarkkuus molemmissa silmissä ei tule. Ennakkotilaamalla lasien hinta on 819 euroa. Anturivalikoima on laaja ja esimerkiksi SteamVR Tracking 2.0 -tuen myötä lasien pitäisi tuoda välkkymätön, liikkeessäkin sumentumaton kuva STeam-pelaamiseen.

Tietokoneelta Vive PRO 2 -lasit vaativat tietysti taas vähän enemmän potkua. Grafiikkavaatimuksiin luetaan Nvidian GeForce GTX 1600 -tasoinen kortti tai parempi tai RTX 20 -sarjan kortti.

Mikäli haluaa nauttia täydestä resoluutiosta, tarvitaan DisplayPort 1.4 -tuki sekä tuki uudelle DSC-kuvastandardille. Display Stream Compression on häviötön tapa siirtää kuvaa ja se löytyy esimerkiksi huippumonitoreista.

VIve PRO 2 -lasit on joka tapauksessa tarkoitettu ennen kaikkea pelaamiseen. Toki laseja voidaan käyttää myös ammattimaiseen VR-käyttöön, mutta ero esimerkiksi suomalaisen Varjon laseihin on edelleen iso.

Varjo itse kuvaa lasiensa tarkkuutta niin, että näytön keskellä se on 64 pistettä yhtä astetta kohti. Tämä oli vuosi sitten 20-kertainen tarkkuus markkinoiden parhaisiin kuluttajille suunnattuihin VR-laseihin verrattuna.

HTC:n uutuuslasit kaventavat eroa hieman, mutta eivät merkittävästi.