F-Secure on tänään tuonut markkinoille uuden pilvipohjaisen alustan nimeltä F-Secure Elements, joka virtaviivaistaa organisaatioiden tapaa käyttää kyberturvallisuuspalveluita. F-Secure Elements on saatavana F-Securen kumppaneilta määräaikaisina lisenssitilauksina tai käyttöperusteisella laskutuksella.

5G on yleistynyt nopeammin kuin mikään mobiilitekniikka aiemmin. Kehitys uhkaa kuitenkin hidastua, mikäli 5G:n käyttöön ei saada lisää taajuuksia. GSM Association vaatii yhdessä Nokian, Ericssonin, Huawein ja ZTE:n kanssa hallituksia vapauttamaan 6 gigahertsin alueen 5G-verkkojen käyttöön.

Eurooppalaisjakelijat myivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puolijohteita 15,6 prosenttia enemmän kuin edellisneljänneksellä. DMASS-järjestön mukaan koronan ja brexitin vaikutukset ovat nyt kadonneet komponenttikaupasta.

Tehomuunnoksissa hyötysuhteella on suuri merkitys tänä päivänä, sillä jokaisen hukatun watin katsotaan osaltaan lisäävän ilmaston lämpenemistä ja loppukäyttäjän käyttökustannuksia. Tehomuuntimien perinteinen piipohjaisiin puolijohteisiin perustuva teknologia on saavuttanut suorituskyvyn osalta vakiintuneen tasonsa. Uudet laajan kaistaeron teknologiat, jotka perustuvat piikarbidiin ja galliumnitridiin, ovat osoittautumassa hyötysuhteeltaan paremmiksi.

Samsungilla on oma I-Cube-kotelotekniikka, jolla on voitu kasvattaa logiikkapiirien suorituskykyä. Nyt yhtiö on esitellyt I-Cube4-tekniikan, joka edelleen parantaa piirien ja muistien suorituskykyä sekä helpottaa piirin lämmönhallintaa.

Jokaisessa suunnittelussa analogiaosien täytyy olla spesifi. Siksi analogiasuunnittelua sanotaan usein ”mustaksi taiteeksi” (black art). Englantilainen Agile Analog haluaa mullistaa analogiasuunnittelun, sillä se haluaa tarjota suunnittelijoille valmiita, räätälöityjä analogisia IP-lohkoja.

Suomi sijoittuu yllättävän korkealle, kun verrataan maita sähköautojen ostamisessa. TradingPlatforms-osakekauppasivuston mukaan 18,1 prosenttia Suomessa viime vuonna ostetuista autoista oli sähköautoja. Lukemalla sijoittuu koko maailman vertailussa viidenneksi.

Englantilainen Picocom on saanut piille pienten avoimeen O-RAN-arkkitehtuuriin perstuvien 5G-solujen tukiaseman ohjainpiirin. Prosessori perustuu taiwanilaisen Andes Technologyn toimittamaan RISC-V-ytimeen.

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologiesin huhtikuun listauksessa Dridex-troijalainen oli yleisin haittaohjelma toista kuukautta peräkkäin. Toiseksi sijoittui Agent Tesla -troijalainen. Se sijoittui ensimmäistä kertaa näin korkealle yleisimpien haittaohjelmien listauksessa.

Belgialainen New Yorkin yliopistossa työskentelevä tietoturvatutkija Mathy Vanhoef kertoo löytäneensä useita haavoittuvuuksia wifi-laitteista. Kolme aukoista liittyy 802.11-standardeihin ja kyse on laajasta uhasta, joka koskettaa miljoonia laitteita.