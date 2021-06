Nyt sitä saa: ensimmäinen Raspberry Pi -prosessori

RP2040 on ensimmäinen Raspberry Pi -säätiön suunnittelema mikro-ohjain. Suosittujen korttitietokoneiden myyjä Farnell ilmoittaa nyt aloittaneensa myös ohjainten myynnin. Ohjain tarjotaan kehittäjille Raspberry Pi Pico -kortilla, joka on joustava, erittäin edullinen kehitysalusta, joka voidaan myös käyttää suoraan lopputuotteissa.

Picon ytimessä on RP2040, Raspberry Pin suunnittelema mikro-ohjain. Siinä on kaksi ARM Cortex-M0 + -ydintä, joiden kellotaajuus on 133 megahertsiä. Sisäistä SRAM-muistia on 264 kilotavua ja kehittäjän käytössä on 30 GPIO-nastaa. Lisäksi kortilla on teholähde, joka syöttää 3,3 voltin jännitettä RP2040-ohjaimelle.

Kehittäjälle tarjotaan helppokäyttöiset työkalut tuttuun Raspberry Pi -tyyliin. Ohjelmointi tapahtuu vedä ja pudota -tyyliin mikro-USB-liitännän kautta. Tarjolla on C-pohjainen kehitysympäristö, laaja MicroPython-käännös, sekä kattavat esimerkit ja dokumentaatio.

Lisätietoja Farnellin suunnitteluyhteisö element14:n sivuilta.