Googlen oman prosessorit jauhavat nyt Youtube-videoita

Apple hävisi Intelin asiakaslistalta ja nyt niin näyttää käyvän Googlellekin. Hakukonejätti on kehittänyt oman suorittimen prosessoimaan Youtube-videota konesaleissaan. Samalla työttömäksi jää jopa kymmeniä miljoonia Intelin prosessoreita.

Kyse on Googlen Argos-suorittimista. Ne ovat videon koodausyksiköitä eli VCU-piirejä. Intelin yleiskäyttöisten suorittimien sijaan kyse on videonprosessointiin räätälöidyistä piireistä. Esimerkiksi SemiAnalysis-sivuston mukaan Googlella olisi pian valmiina jo toisen polven Argos-prosessori.

Tarvetta tehokkaalle videon prosessoinnilla Googlella totisesti on. Jo vuonna 2019 palveluun ladattiin 500 tuntia videota joka minuutti. Se pitää muuntaa nopeasti eri resoluutioihin ja formaatteihin, jotta videot saisi mahdollisimman sujuvasti työnnettyä satojen miljoonien käyttäjien ruuduille.

Aiemmin Google on käyttänyt videonprosessointiin Xeon-suorittimia. Niillä oli integroitu Iris Pro -grafiikka. Intel kutsuu yhdistelmää nimellä VCA eli Visual Computing Accelerator. Google on myös käyttänyt perus-Xeoneita, joissa videon prosessointi on tapahtuma ohjelmistolla.

SemiAnalysisin raportin mukaan kahdeksan VCU-prosessoria käsittelee videota yli 20 kertaa nopeammin kuin Skylake-sarjan Xeon-prosessori. Jos VC-prosessoreita on 20, nopeusero kasvaa 33-kertaiseksi. Jokainen Argos-prosessori liitetään palvelimeen PCIe-kortilla ja niitä voi yhdellä palvelimella on kymmenen kappaletta.

SemiAnalysisin raportti paljastaa, että Argos on suunniteltu Mentor Graphicsin – eli nykyisin Siemens EDAan kuuluvan yrityksen – Catapult-työkaluilla. Sen lisäksi Google käytti suunnittelussa omaa Taffel-työkaluaan.

Raportin mukaan 4K-resoluutiolla ja 60 fps-nopeudella syötettävä video vaatii 33,4 miljoonaa Intelin Skylake-palvelinprosessoria. Sama laskenta onnistuu 3,4 miljoonalla Argos-prosessorilla. Videon käsittely vie myös huomattavasti vähemmän palvelintilaa ja kuluttaa vähemmän tehoa. Ainoa, joka tästä yhtälöstä ei pidä, on Intel.