Tutkimus: 5G kannattaa viedä millimetriaalloille

Ericssonin ja Qualcommin tilaama tutkimus vahvistaa, että operaattorien kannattaa laajentaa 5G-verkkojaan ns. millimetrialueen taajuuksille. Analysys Masonin toteuttama tutkimus kertoo esimerkiksi, että hyödyt ovat 5–20 kertaa suuremmat kuin arvioidut käyttöönottokustannukset.

Tutkimuksen mukaan millimetriaallot (mmWave) voi lisätä mobiilien laajakaistayhteyksien käyttöä julkisissa matkapuhelinverkoissa, tuoda kiinteitä 5G-yhteyksiä (FWA) koteihin ja toimistoihin sekä esitellä laajan valikoiman muita palveluja kuluttajille, yrityksille ja teollisuudelle. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, että mmWave voi olla erityisen hyödyllinen paikoissa, joissa mobiililaitteiden dataliikenteen määrät ovat erityisen suuret – esimerkiksi paljon dataliikennettä vaativissa ulkoilmatapahtumissa stadioneilla, festivaaleilla ja turistikohteissa, tai sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa.

Analysys Masonin mukaan 5G-mmWaven käyttöönotto yhdessä 3,5 GHz:n sekä muiden Euroopassa käytössä olevien taajuuksien kanssa tuo merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mutta näkee 5G mmWaven tarjoavan etuja myös ns. standalone-käytössä, sekä sisä- että ulkotiloissa. Kaikista mallinnetuissa käyttötapauksissa hyödyt arvioitiin 5–20 kertaa suuremmiksi kuin arvioidut käyttöönottokustannukset.

Analysys Mason arvioi mmWaven tuottavan BKT:lle vuoteen 2040 mennessä yli 140 miljardin euron kokonaishyödyt noin 20 miljardin euron kustannuksilla2. Laskennassa on mukana kolmekymmentä Euroopan maata (EU27 sekä Norja, Sveitsi ja Iso-Britannia).

Osana tutkimusta Analysys Mason haastatteli useita operaattoreita Euroopassa ja sen ulkopuolella. Haastattelut osoittivat, että operaattorit aikovat ottaa mmWaven käyttöön useissa paikallisissa ulko- ja sisätilaverkoissa (verkon kuormituksen ja paikallisten markkinoiden kysynnän perusteella). Vastaajat kuvailivat lukuisia käyttötapauksia, kuten suurta mobiililaajakaistakapasiteettia vaativat ulkoilma-alueet, 5G-pohjainen kiinteä verkko, älykkäät tehtaat ja muut teolliset IoT-ratkaisut, ajoneuvojen verkkoyhteydet ja kattavuus suurissa sisätiloissa. Sidosryhmät korostivat, että mmWavea voidaan käyttää mobiiliverkon kapasiteetin maksimointiin (taajuuksia voidaan käyttää tehokkaasti uudelleen ilman kanavahäiriöitä) sekä mahdollistamaan enemmän joustavuutta uplink- ja downlink-kapasiteetteihin.

Haastatteluissa korostui myös se, että 5G mmWave on jo testeissä osoittanut kykynsä tarjota korkeaa kapasiteettia. Globaalisti mmWave-verkkoja on otettu kaupalliseen käyttöön jo useita, ja Eurooppa on kirimässä käyttöönotoissa. Eurooppalaiset operaattorit kommentoivat, että tuoreet Euroopassa tapahtuneet käyttöönotot (ja myös Euroopan ulkopuoliset käyttöönotot esimerkiksi Australiassa ja Brasiliassa) auttavat kehittämään mmWave-laitteita ja -ekosysteemiä. Tutkimuksen yhteenvetona mmWave-lisensointien edistäminen EU:n 5G-toimintasuunnitelman (5GAP) tavoitteiden mukaisesti lisää mmWave-ekosysteemin luotettavuutta ja yleistymistä.