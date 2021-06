Nord CE 5G - OnePlus on löytänyt hittikaavan

OnePlus on esitellyt uuden mallin edullisempien puhelimien Nord-sarjaan. Nord CE 5G tarkoittaa ”core editionia” eli pitää sisällään kaikki Nord-sarjan ”ydinominaisuudet”. Viikon testin jälkeen voi ennustaa, että laitteesta tulee iso hitti alkuperäisen Nordin tapaan. Ensi syksynä se näkynee usean koululaisen tai opiskelijan taskussa.

Uusin Nord-puhelin tuntuu heti ohuelta kädessä. Se on vain 7,9 millimetriä paksu eli OnePlussan ohuin laite muutamaan vuoteen. Silti laitteen pohjaan on lisätty liitäntä langallisille kuulokkeille. 6,43-tuumainen näyttö virkistyy 90 kertaa sekunnissa. Tarkkuus ja kirkkaus ei ole aivan huippumallien tasolla, mutta näyttö on silti erittäin laadukas erotellen 410 pikseliä tuumalla 2400 x 1080 pikselin ruudulla.

Prosessori Snapdragon 750G on periaatteessa vikkelä, mutta eron huippumallien Snapdragon D888:een huomaa. Toisaalta vertailu 9 Pro -puhelimeen ei ole oikein reilua. Laitetta pitää verrata alkuperäiseen Nordiin. Siinä vertailussa uusi pärjää hyvin: 20 prosenttia tehokkaampi prosessoriydin ja 10 prosenttia tehokkaampi grafiikka. X52-modeemi yltää aivan samaan 5G-vauhtiin kuin mikä tahansa puhelin tällä hetkellä.

Kamera on tietenkin tärkeä osa älypuhelinta. Nord CE 5:ssä on kolmoiskamera, jossa pääkamera on 64 megapikselin kenno. 8 megapikselin ultralaajakenno näyttää maailmaa 119 asteen kulmalla ja bokeh-efektejä luodaan 2 megapikselin syvyyskameralla.

Miten kamera sitten pärjää testissä? Kun vastaan asettuu Hasselbladin kanssa välikalibroitu 9 Pro -malli parempine (ja useampine) kennoineen, ero on selvä. Esimerkiksi makrokuvia ei voi oikeastaan edes verrata. Laajakulmakuvissakin on eroa, mutta Nord CE 5G selviytyy kuitenkin varsin hyvin. Siitä pitää huolen tekoälypohjainen näkymien tunnistus, joka säätää kuvausasetuksia.

Uuden Nordin ongelmaksi tulee perusasetuksilla kuvattuna monia keskihintaluokan Android-puhelimia vaivaava vika: värien toisto heittelee, valojen ja varjojen vaihtuminen on ilmeinen ongelma ja edullisemman pääkennon pikselien laatu vaikuttaa. Hieman osvittaa antavat seuraavat kaksi kuvaa, joista ylempi on kuvattu Nord CE 5G:llä ja alempi uudella 9 Pro -mallilla. Osviittaa siksi, että kyse on webbiresoluutioista.

Uusi Nord pitää sisällään ison, 4500 milliampeeritunnin akun, jota ladataan Warp 70T -tekniikalla. Vaikka akku on isompi kuin alkuperäisessä Nordissa, se latautuu silti 70 prosentin kapasiteettiin puolessa tunnissa.

OnePlus Nord CE 5G tulee tarjolle kolmena eri mallina. 6+128 gigatavun muistilla hinta on 299 euroa. 8+128 gigatavua 329 euroa ja 12+256 gigatavua 399 euroa. Kaikissa on uusin OxygenOS 11 Android 11:n päällä. Tämä on edelleen yksi sulavampia ja parhaita käyttöliittymiä Android-leirissä.

Virheitäkin uuden Nordin suunnittelussa on tehty. Yhtiön puhelimien tavaramerkki ei slider-liukukytkin on jätetty nyt pois. Toivottavasti tämä ei ole merkki OnePlussan uudesta suunnittelutrendistä. Ei pitäisi yrittää korjata sellaista, joka ei ole millään tavalla rikki.

Kisa uuden Nordin hintaluokassa on tällä hetkellä todella kovaa. Samsungilla on useita malleja, jotka ovat kaupassa samalla hyllyalueella, samoin Xiaomilla. Lopulta voittajaksi voi selviytyä sekin, jonka käyttö on sujuvampaa. Ja tässä uusi Nord on oneplussamaiseen tyyliin hyvä.