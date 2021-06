Sähköautolla yli neljänneksen pidemmälle uudella akkutekniikalla

Sähköautojen litiumioniakustoissa on monia hyviä puolia, mutta yksi murheenkryynejä on ollut energiatiheys. Sitä on onnistuttu kennoissa kasvattamaan vain noin 8 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana. Chicagolainen Nanograf on nyt esitellyt tekniikan, jolla energiatiheys kasvaa 28 prosenttia.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että vaikkapa Teslalla voi ajaa yhdellä latauksella 28 prosenttia pidemmän matkan. Nanografin mukaan yhtiö on onnistunut kasvattamaan kennonsa energiatiheyttä 10 prosenttia vuoden aikana, mikä on akkualalla ennenkuulumatonta.

Yhtiön salaisuus on piianodiin. Sen ansiosta kennosta saadaan 3,8 ampeerituntia ulos. Tämä on 28 prosenttia enemmän kuin perinteisestä ja tällä hetkellä laajasti käytössä olevasta grafiittianodista.

Standardiin 18650-kennoon voidaan piianodin ansiosta saada energiatiheys, joka kirjataan lukemin 800 wattituntia litraa kohti. Nanograf keskustelee parhaillaan useiden akkuvalmistajien kansa tekniikan tuomisesta kaupalliseen käyttöön.

USA:n armeija on rahoittanut Nanografin tutkimusta 1,65 miljoonalla dollarilla. Piianodin ansiosta ladattava akku saadaan myös pienemmäksi ja kevyemmäksi, mikä helpottaa elektroniikan raahaamista maastossa. Suuremman rahoituksen yhtiö on kuitenkin saanut USA:n autotekniikan tutkimuskomissiolta, jossa on mukana useita suuria autonvalmistajia.