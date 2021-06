Kun pitää skeitata, keulia pyörällä, ajaa mopolla tai muutenkin olla jatkuvasti liikkeessä ja pitää älypuhelintaan löysässä taskussa, laite putoaa ennen pitkää jollekin kivetykselle. Puhelinten korjausbisnes on toki kasvava ala, mutta Motorola ajatteli, että teinit tarvitsevat pomminkestävän puhelimen.

Sveitsiläinen u-box ilmoittaa ZED-FR9-sarjan paikannusmoduuliensa laiteohjelmiston päivityksestä, jonka myötä laitteiden paikannustarkkuus paranee senttimetritasolle. Sen myötä esimerkiksi robottiruohonleikkuri, sähköskootteri tai vuokrattavan polkupyörän sijainti tiedetään äärimmäisen tarkasti.

5G on nopeimmin yleistyvät tekniikka mobiilistandardien historiassa. Tämä käy selvästi ilmi Ericssonin uudesta Mobility Reportista. Sen mukaan 5G-liittymiä on vuoden lopulla yli 580 miljoonaa. Joka päivä verkkoon liittyy miljoona uutta käyttäjää.

Suomalainen autonomisten ajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 on sopinut yhteistyöstä Panasonic Industryn kanssa. Tavoitteena on kehittää uuden sukupolven kiihtyvyysanturi, joka istuu saumattomasti Sensible 4:n ensi vuonna kaupallisesti tarjolle tulevaan Dawn-ohjelmistoon.

Autojen käyttömukavuutta on jo pitkään haluttu parantaa moottoroiduilla toiminnoilla. Kustannussyistä toteutukset ovat usein perustuneet harjallisiin tasavirtamoottoreihin. Viime aikoina harjattomat BLDC-moottorit ovat alkaneet valloittaa autosovelluksia. Toshiba tarjoaa tähän tarkoitukseen mikro-ohjaimen ja moottorin väliin sijoitettavan energiatehokkaan ohjauspiirin, johon on integroitu tarvittavat esiajurit ja H-siltaohjaimet.

Yksi tämän hetken kuumia kehityksiä ict-tekniikassa on DDR5-standardia tukevien muistien tulo markkinoille. Lisää kaistaa pienemmällä virrankulutuksella sopii useimmille. Ranskalainen Yole Developpement ennustaa, että DDR5:sta tulee markkinoiden ykkösmuisti jo vuonna 2023.

Juustoportilla on eri puolilla maata viisi liikenneasemaa. Nyt yhtiö sanoo varustavansa nämä toimipisteensä suomalaisen Kempowerin suurteholatauslaitteilla yhdessä Recharge Finlandin kanssa. Niiden avulla sähköauton akun saa ladattua täyteen jopa 350 kilowatin teholla, jos auton akusto vain teholatausta tukee.

Espoossa Nokian kampuksen ympäristössä on Nokia-vetoisen LuxTurrim5G-ekosysteemin yhteistyötä testattu älykkäiden 5G-valopylväiden hyödyntämistä osaa kaupunkirakennetta. Nyt projektissa on saatu älypylväsperhe esikaupalliseen vaiheeseen. Seuraavaksi millimetrialueen taajuuksilla toimiva tekniikka viedään Otaniemen kampukselle.

Nokia ja HMD Global ilmoittivat eilen yhteistyöstä, jota voidaan pitää sataprosenttisesti suomalaisena. Nokia alkaa tarjota omassa IoT-verkossaan asiakkaille globaaleja datayhteyksiä HMD:n Connect Pro -ratkaisun avulla.

Datakeskusyritys Equinix on julkistanut singaporelaisen GIC-rahaston kanssa uuden yhteishankkeen, jossa sen xScale-datakeskusverkosto kasvaa 32 keskukseen eri puolilla maailmaa. Yksi jättimäisistä xScale-datakeskuksista tulee Suomeen. Hankkeen kotimaisista yksityiskohdista kerrotaan vasta myöhemmin.