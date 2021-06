KDDI jäähdyttää Nokian tukiasemia vedellä

Nokia ilmoitti tänään testaavansa yhdessä japanilaisoperaattori KDDI:n kanssa tukiaseman kantataajuusosan nestemäistä jäähdytystä. Nokian mukaan laitteiston jäähdytykseen kuluvan energian määrää voidaan vähentää yli 70 prosenttia verrattuna perinteisiin kaasujäähdytyspohjaisiin ilmajäähdytysratkaisuihin.

Tehokkuutta voidaan parantaa edelleen ottamalla käyttöön lämmön uudelleenkäyttövaihtoehto, joka saattaisi vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Japanissa kokeillaan nestejäähdytysratkaisua.

Nokia, Elisa ja teholähdevalmistaja Efore kehittävät yhdessä maailman ensimmäisen nestejäähdytetyn kännykkäverkkojen tukiaseman jo vuonna 2018. Sen hiilidioksidipäästöt jäävät jopa 80 prosenttia perinteistä tukiasemaa pienemmiksi.

Perinteiset ilmajäähdytysjärjestelmät ovat meluisia ja vaativat säännöllistä huoltoa, kuten suodattimien vaihtoa ja kaasuttamista, mutta Nokian nestejäähdytysratkaisu on melkein huoltovapaa ja käytännöllisesti katsoen hiljainen, joten se on ihanteellinen rakennuksille, joissa on vuokralaisia. Nokian tukiaseman nestejäähdytystoiminto sieppaa lämmön suoraan nesteeseen, missä se syntyy, ja poistaa sen paikalta nestekierron avulla. Se tukee jäähdytysjärjestelmään liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä yli 70 prosentilla.

KDDI kokeilee myös Nokian Nokia AVA for Energy Efficiency -ratkaisua, joka soveltaa tekoälyä tukemaan verkkojen energiankulutuksen kasvua.