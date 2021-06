5G-verkot rakentuvat nyt nopeasti, mutta valtaosa niistä on edelleen ensimmäisen polven NSA-verkkoja (non-standalone), joissa ohjausdata kulkee edelleen 4G-linkin yli. Nyt Vodafone sanoo siirtyvänsä Ison-Britannian ja Saksan verkoissaan SA-tekniikkaan. Laitekumppanina projektissa on Ericsson.

Google on lanseerannut T2D-palvelun, joka on ensimmäinen uusiin Tau-virtuaalikoneisiin perustuva pilvipalvelu. Googlen mukaan T2D:n laskentateho ylittää kaikki aikaisemmat pilvipalveluiden virtuaalikoneet.

Laajan kaistaeron materiaalien kuten galliumnitridin ominaisuudet alkavat toden teolla näkyä kulutuselektroniikan tehoelektroniikassa. Pelikoneistaan enemmän tunnettu Razer on esitellyt GaN-pohjaisen minikokoisen laturin, joka voi syöttää virtaa sadan watin teholla kahteen eri laitteeseen.

Flash-muisteista on tullut sulautettujen sovellusten suosituin haihtumaton tallennusväline. Syitä on monia. Flash-muisti on kompakti luotettavaan pitkäaikaiseen datan tallennukseen sopiva tallennusväline, joka toimii laajalla lämpötila-alueella ja kestää erilaisia olosuhteita kuten iskuja ja värähtelyjä huomattavasti paremmin kuin pyöriviä osia sisältävät tallennusvälineet.

Suomen meriklusterin soveltava tutkimus ja tuotekehitys monipuolistuvat ammattikorkeakoulu Novian merenkulun kampuksella. Aboa Maressa aloittaa uusi älykkään merenkulun tutkimusyksikkö. Hankkeeseen tulee mukaan maailmankuulun saksalaisen Fraunhofer-instituutin merenkulun tutkimusosaamista.

Nokia ilmoitti tänään testaavansa yhdessä japanilaisoperaattori KDDI:n kanssa tukiaseman kantataajuusosan nestemäistä jäähdytystä. Nokian mukaan laitteiston jäähdytykseen kuluvan energian määrää voidaan vähentää yli 70 prosenttia verrattuna perinteisiin kaasujäähdytyspohjaisiin ilmajäähdytysratkaisuihin.

Vodafone laajentaa 4G- ja 5G-verkkojaan Brittein saarilla ja rakentaa samalla maailman tähän asti suurimman Open RAN -verkon. Operaattori valitsi laitetoimittajakseen Samsungin eli Ericsson ja Nokia jäivät nuolemaan näppejään. Nokia on ilmoittanut panostavansa vahvasti O-RAN-tekniikkaan perustamalla uuden testauskeskuksen Dallasiin.

Sellaista poliitikkoa ei olekaan, jonka sanavarastoon digitalisaatio ei kuuluisi. Todellinen työ ja sen myötä muutos tehdään kuitenkin yrityksillä. Kuten esimerkiksi joensuulaisessa Process Geniuksessa. Yhtiön kehittämällä digitaalisen kaksosen alustalla tehostetaan nyt Stora Enson tehtaiden toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla.

Siemensin Digital Industries Software -ryhmä kertoo saaneensa valmiiksi standardin, jonka avulla suunnittelujen lämpömallien jakaminen eri ympäristöjen välillä helpottuu. JEDECissä hyväksytty standardi on nimeltään JEP181 ja se määrittelee uuden ECXML-kuvauskielen (Electronics Cooling eXtensible Markup Language) lämpömallien (thermal model data) jakamiseen toimittajien ja loppukäyttäjien välillä.

Nokia auttaa nopeuttamaan tanskalaisten mobiiliyhteyksiä. Yhtiö toimittaa Telenorin ja Telian yhteiseen verkkoon Airscale-radioita, joilla verkko päivittää 5G-aikaan ns. midband- eli 3,5 gigahertsin taajuuksilla. Nokian on verkon ainoa RAN-toimittaja.