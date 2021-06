Vihdoin saatiin mittatikku IoT-laitteiden wifi-tehonkulutukselle

IoT-laitteiden kohdalla mietitään usein vähävirtaisia radiotekniikoita kuten LoRaa, Zigbeetä tai mobiiliverkkojen low power -versioita. Varsin usein on kuitenkin perusteltua käyttää wifi-linkkiä myös IoT-laitteessa. Nyt on vihdoin kehitetty benchmark-testi näiden laitteiden virrankulutuksen mittaamiseen.

Asialla on testimäärityksistä vastaava EEMBC, jonka uusin benchmark-testi on nimeltään IoTMark – Wi-Fi. Se on suunniteltu erityisesti mittaamaan pienitehoisten 802.11-standardin mukaisten wifi-sirujen virrankulutusta realistisissa kuormitustilanteissa.

802.11-protokollan uusimmat edistysaskeleet ovat tehneet wifistä elinkelpoisen IoT:lle vähentämällä huomattavasti virrankulutusta ja säilyttämällä sen edut suuremmalla kantamalla ja luotettavuudella sekä laajalla teollisuuden tuella. Tähän asti on kuitenkin puuttunut menetelmä, jolla niiden virrankulutusta voitaisiin luotettavasti verrata.

IoTMark-Wi-Fi -testi mittaa piirisarjojen virrankulutusta realistisilla IoT-käyttäytymisprofiileilla. Näihin liittyy erilaisia kuormia sekä skenaarioita. IoT-laite on useimmiten valmiustilassa, joten tarkalla testillä voidaan määritellä, kuinka pitkäksi aikaa solmun paristo riittää, kun tiedetään datalähetysten tarve.

Wifi-radioiden tehonkulutus esimerkiksi kasvaa, jos kantaman alueella on samoilla taajuuksilla muita laitteita. Tämän takia usein käytetty mittari eli virrankulutus valmiustilassa, ei kerro realistista kuvaa laitteen tehonkulutuksesta.

EEMBC:n uusi testi on kehitetty yhteistyössä useiden yritysten kuten Dialog Semiconductorin, Silicon Labsin, Infineonin ja STMicroelectronicsin kanssa. Lisätietoa siitä voi lukea EEMBC:n sivuilla.