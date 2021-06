Älypuhelimissa kehitetään nyt kilvan ratkaisuja, joilla näytön koko ala saadaan katselukäyttöön. Sormenjälkianturi on jo piilotettu näyttölasin alle, samoin pienestä reiästä pilkistävä kamera. Seuraavaksi näytön alle siirtyy kohteiden lentoaikaa mittaava ToF-anturi.

F-Securen AICE-yksikön (Artificial Intelligence Center of Excellence) tutkija Andy Patel on tehnyt sarjan kokeita saadakseen selville, kuinka yksinkertaiset manipulointitekniikat voivat vaikuttaa tekoälypohjaisiin suosituksiin internetin sosiaalisissa verkostoissa. Kokeista kävi ilmi, että tekoälyä on varsin helppo manipuloida.

EEMBC on vastikään esitellyt ensimmäisen wifi-yhteyksiä käyttävien IoT-laitteiden virrankulutustestin. Uusi benchmark laitettiin heti käyttöön ja ensimmäisen ykkösnoteerauksen on saanut nimiinsä Dialog Semiconductor.

ReefShark on Nokian omien ASIC-piirien tuotenimi ja sen kanssa yhtiöllä on ollut paljonkin vaikeuksia. Nyt ReefShark kuitenkin lunastaa siihen kohdistettuja lupauksia. Tuloksena on tehokkaita mMIMO-radioita sekä esimerkiksi markkinoiden kevyimmät 32 lähettimen ja vastaanottimen aktiiviantennit.

Oregonissa perustettu Tektronix on ehtinyt 75 vuoden ikään. Mittauslaiteyrityksen perustivat vuonna 1946 C. Howard Vollum ja Melvin J. Murdock luomalla maailman ensimmäisen aikaperusteisen, liipaistavan oskilloskoopin. Ensimmäinen myyty laite oli 800 dollarin Tektronix 511 -oskilloskooppi, joka myytiin Oregonin yliopiston lääketieteelliselle koululle.

Suomalainen teknologiayhtiö Unikie esittelee automaattisen pysäköinnin ratkaisunsa automaailman merkittävimpiin tapahtumiin lukeutuvassa IAA Mobility 2021 -näyttelyssä, joka järjestetään syyskuussa Münchenissä. Unikien teknologiaratkaisu on kehitetty osana johtavien autovalmistajien ja teknologiakehittäjien Automated Parking -yhteisprojektia, jota koordinoi Saksan autoteollisuusliitto VDA.

Kesäkuun 30. päivänä vietetään sosiaalisen median päivää. Eri some-alustoilla on 4,2 miljardia käyttäjää ja määrä kasvaa koko ajan. Ei siis ihme, että myös verkkorikolliset vaainivat käyttäjiä nimenomaan sosiaalisen media syövereissä. Niitä kannattaa varoa, evästää Check Point Software.

Euroopan komissio on esittänyt suunnitelmansa uudesta yhteisestä kyberturvallisuusyksiköstä. Yksikön tehtävänä on torjua lisääntyviä vakavia kyberhäiriöitä, joilla on vaikutuksia julkishallintoon, yrityksiin ja ihmisten elämään eri puolilla EU:ta.

RISC-V on Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin mikroprosessorien arkkitehtuuri. Moni haluaisi nähdä sen Arm-ydinten kilpailijana aina älypuhelimia myöten, ja alan pioneeri SiFiven uudet suorittimet vievät kehityksen askeleen tuota tavoitetta lähemmäksi.

FPGA-yritys Xilinx on esitellyt ensimmäiset työkalut, joilla piirien suunnittelua voidaan tehoastaa koneoppimismalleilla. Yhtiön mukaan Vivado ML -työkaluilla koodin kääntämisestä tulee viisi kertaa nopeampaa ja koodin laatu paranee 10 prosenttia verrattuna täm10 prosenttia verrattuna tämän hetken Vivado HLx Editions -ohjelmaan.