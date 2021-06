Eaton ja sähköautojen latauspalveluyritys Virta ovat yhteistyössä kehittäneet ratkaisun, joka yhdistää sähkön varastoinnin, sähköautojen latausasemat ja osallistumisen kysyntäjoustomarkkinoille eli ylimääräisen sähkön myynnin energiamarkkinoille. Yhtiöt kutsuvat ratkaisua virtuaalivoimalaksi.

Barcelonassa alkoi eilen ainakin osin fyysiset Mobile World Congress -messut. Moni on jäänyt tiukkojen turvatoimien hybriditapahtumasta pois, mutta tuote- ja innovaatiojulkistuksia Barcelonassa nähdään entiseen tapaan. Esimerkiksi Qualcomm esittelee 5G:n tulevaisuuteen liittyviä innovaatioitaan.

Apple on hylännyt Intelin x86-prosessorit uusimmissa läppäreissään ja korvannut ne omilla Arm-arkkitehtuureihin perustuvilla piireillään. Nyt uusilla Maceilla voidaan ajaa myös Linuxia, kun käyttöjärjestelmän ytimen versioon 5.13 on lisätty tuki uusille M1-prosessoreille.

Abloy tuo Suomen markkinoille uuden Yale Linus -älylukon. Älylukitus on viime vuosina yleistynyt varsinkin erillisissä pientaloissa. Yale Linus -lukon myötä käyttömahdollisuudet laajenevat, sillä se on asennettavissa myös yksittäisiin kerros- ja rivitaloasuntoihin.

Moni muistaa vielä Stuxnetin, joka syötettiin Iranin ydinlaitoksiin USB-tikun avulla. USB-uhka ei ole sittemmin poistunut minnekään. Honeywellin tietoturvaraportti kertoo, että USB:n käyttö teollisuudessa kasvaa edelleen ja neljä viidestä tikuilla siirtyvistä haittaohjelmista pystyy keskeyttämään teollisuuslaitoksen verkon toiminnan.

Autonomisten ajoneuvojen tai robottiautojen kehittämiseen liittyy yksi iso ongelma: jotta jokaisen mahdollisen skenaarion voisi luotettavasti testata, pitäisi autolla ajaa miljoonia, todennäköisesti kymmeniä miljoonia kilometrejä. Tämän takia simulointi on ainoa tapa varmistaa, että kaikki järjestelmät toimivat niin kuin pitää.

Älypuhelimissa kehitetään nyt kilvan ratkaisuja, joilla näytön koko ala saadaan katselukäyttöön. Sormenjälkianturi on jo piilotettu näyttölasin alle, samoin pienestä reiästä pilkistävä kamera. Seuraavaksi näytön alle siirtyy kohteiden etäisyyttä mittaava ToF-anturi.

F-Securen AICE-yksikön (Artificial Intelligence Center of Excellence) tutkija Andy Patel on tehnyt sarjan kokeita saadakseen selville, kuinka yksinkertaiset manipulointitekniikat voivat vaikuttaa tekoälypohjaisiin suosituksiin internetin sosiaalisissa verkostoissa. Kokeista kävi ilmi, että tekoälyä on varsin helppo manipuloida.

EEMBC on vastikään esitellyt ensimmäisen wifi-yhteyksiä käyttävien IoT-laitteiden virrankulutustestin. Uusi benchmark laitettiin heti käyttöön ja ensimmäisen ykkösnoteerauksen on saanut nimiinsä Dialog Semiconductor.

ReefShark on Nokian omien ASIC-piirien tuotenimi ja sen kanssa yhtiöllä on ollut paljonkin vaikeuksia. Nyt ReefShark kuitenkin lunastaa siihen kohdistettuja lupauksia. Tuloksena on tehokkaita mMIMO-radioita sekä esimerkiksi markkinoiden kevyimmät 32 lähettimen ja vastaanottimen aktiiviantennit.