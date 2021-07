Sonylla kova hinta polttovälin vaihtumiselle

Sony esitteli jo huhtikuussa maailman ensimmäisen älypuhelimen, jonka kamerassa käytetään kahta eri polttoväliä. Nyt yhtiö on julkistanut uuden Xperia 1 III -puhelimen hinnat. Kamerainnovaatiosta joutuu maksamaan 1299 euroa. Myynti alkaa ensi viikolla.

Xperia 1 III käyttää 12 megapikselin kennoihin perustuvaa kolmoiskameraa. Pääkamera ja laajakulmakamera jäävät tällä kertaa sivuosaan, sillä telekamerassa linssirakenne on periskooppimainen. Siinä polttoväli on joko 70 tai 105 millimetriä. Tämän ansiosta kamerat tarjoavat sekä 2,9- että 4,9-kertaisen optisen suurennoksen. Kaikki kamerat tarjoavat PDAF-automaattitarkennuksen. Linssit ovat jälleen Sonyn ja Zeissin yhteistyötä.

Xperia 1 III:ssa kuvakohteita seurataan reaaliajassa, mikä mahdollistaa haastavimpienkin liikkuvien kohteiden tarkan kuvaamisen. Tekoälyperustaisen algoritmin ja etäisyyttä mittaavan ToF-anturin avulla seuranta tarkentaa täsmällisesti kohteeseen ja jatkaa seurantaa, vaikka kohde välillä poistuisi näkyvistä.

Kova hinta kuitenkin tarkoittaa, että laitteen rauta on parasta A-luokkaa. Prosessori on Snapdragon 888, joka löytyy tämän hetken useimmista lippulaivamalleista. 120 kertaa sekunnissa virkistyvä näyttö on 6,5-yuumainen ja Xperia-tyyliin kuvasuhde on elokuvamainen 21:9.

Hires-audiota voi kuunnella myös johdollisilla kuulokkeilla. Muistia on 12 + 256 gigatavua ja akun kapasiteetti 4500 milliampeerituntia. Ainoastaan akun latausnopeudessa Sony antaa tasoitusta parhaimmilla Android-kilpailijoille.

Sony yrittää houkutella ostajia hienolla kytkyllä. Xperia 1 III:n ostajat voivat lunastaa itselleen WH-1000XM3-vastamelukuulokkeet. Kuulokkeiden arvo on 249 euroa. Tarjous on voimassa valituilla jälleenmyyjillä 30. syyskuuta 2021 asti tai kunnes varastoa riittää.