Rohde & Schwarz on esitellyt uuden sukupolven oskilloskoopin 6 gigahertsin RTO6 -sarjaansa. Nyt sarjassa on kuusi eri kaistanleveyksille tarkoitettua mallia. Uusimmassa R&S on panostanut erityisesti käytettävyyden parantamiseen. Laitteen käyttöliittymää on paranneltu monin tavoin ja suorituskykyä on nostettu uudella ASIC-piirillä.

Korealainen SK hynix ilmoittaa aloittaneensa ensimmäisten DRAM-piirien valmistuksen EUV-prosessissa. Tällä ultravioletin aallonpituutta eli 13 nanometrin laserilla piirien virrankulutus pienenee viidenneksellä, yhtiö ilmoittaa.

NIST-järjestön tutkijat ovat yhdessä Wavsens LLC:n kanssa kehittäneet tekniikan, jolla voidaan nähdä rakennuksissa seinien läpi. Tämä eräänlainen tutkan variaatio voisi auttaa esimerkiksi palomiehiä löytämään uhreja rakennuksissa tulipalojen sattuessa.

Unen seuraamisesta on tullut monella tuttua. Älykelloissa on sekä sykemittarit että liikeanturit, joista älykkäät algoritmit osaavat tunnistaa unen vaiheet. Jatkossa unta voidaan seurata laserilla, ilman ranteessa painavia älylaitteita.

Suomessa kansallisena turvallisuusviranomaisena toimiva Ulkoministeriö julkaisi päivitetyn viranomaisten tietoturvallisuuden Katakri 2020 -auditointikriteeristön joulukuussa. Ohjelmistotalo Nixu Certification Oy:lle on myönnetty 8.7.2021 ensimmäisenä arviointilaitoksena akkreditointi uudelle pätevyysalueelle.

Sähköautojen yleistymisen huomaa Suomessakin, kun katselee ympärilleen liikenteessä. Tällä hetkellä laitevalmistajat kehittävät vauhdilla yhä suurempiin lataustehoihin pystyviä laitteita. Ne vaativat paljon elektroniikalta jo turvallisuudenkin takia.

Salolainen metallialan yritys Konepaja-Heinä Oy valmistaa erilaisia testauslaitteita elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Heidän tuorein patenttihakemuksensa liittyy uuteen pudotustestilaitteeseen nimeltään Drop Tester DT2000n. Yhtiön mukaan laite mullistaa pudotustestauksen.

DRAM-moduuleja valmistava Apacer on ilmoittanut, että sen SODIMM-kantaiset DDR5-muistit on jo lähetetty Intelille testausta ja validoimista varten. Yhteensopivuustestaus alkaa syyskuussa 2021. Kuluttajat voivat odottaa aiempaa nopeampi DRAM-muisteja läppäreihinsä ensi vuonna.

Yhdysvaltain hallinnon mukaan pelkän GPS-signaalin tuoma paikannustarkkuus on 16 jalkaa avoimen taivaan alla, siis hieman alle viisi metriä. Tarkkuutta voidaan parantaa lisäämällä tuettujen satelliittiverkkojen määrää, kasvattamalla käytettyjä taajuuksia ja parantamalla laskentaa eri tavoin.

Kaikkien tuntema SIM-kortti on vuosien varrella kutistunut koko ajan pienemmäksi, mutta seuraavaksi fyysinen kortti katoaa kokonaan. Nokia vauhdittaa osaltaan kehitystä tuomalla markkinoille iSIM Secure Connect -ohjelmiston uusien 5G-mobiili- ja IoT-palveluiden mahdollistamiseksi.