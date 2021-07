Lisää tehoa - miljoonaa aaltomuotoa sekunnissa

Rohde & Schwarz on esitellyt uuden sukupolven oskilloskoopin 6 gigahertsin RTO6 -sarjaansa. Nyt sarjassa on kuusi eri kaistanleveyksille tarkoitettua mallia. Uusimmassa R&S on panostanut erityisesti käytettävyyden parantamiseen. Laitteen käyttöliittymää on paranneltu monin tavoin ja suorituskykyä on nostettu uudella ASIC-piirillä.

Uusimman skoopin myötä RTO6 -sarja käsittää alueen 600 megahertsistä aina 6 gigahertsiin asti. Laitteiden näytetaajuus yltää jopa 20 giganäytteeseen sekunnissa. Skoopit on tarkoitettu erityisesti nopeiden tietoliikennesignaalien protokolla- ja logiikka-analyysiin.

Kehittäessään uutta RTO6-oskilloskooppia Rohde & Schwarzin suunnittelijat keskittyivät parantamaan oskilloskoopin jokapäiväistä käytettävyyttä. 15,6 tuuman Full HD -näyttö, jossa on helppokäyttöinen kosketusominaisuus ja uudistettu etupaneeli, antaa testausinsinöörien mahdollisuuden määrittää mittaukset nopeasti.

Aiempaa suuremmalla näytöllä mittaukset on helpompi asettaa nopeasti. Aaltomuodot näkyvät kattavammin ja signaaleja voidaan vetää ja pudottaa näytön eri osiin R&S SmartGridilla. Sovelluksen käyttöliittymä tarjoaa pääsyn kaikkiin oskilloskoopin sovelluksiin yhdellä napautuksella.

Suorituskykyä uutuusskooppiin tuo täysin uusi ASIC-prosessori, joka kykenee sieppaamaan jopa miljoona aaltomuotoa sekunnissa. Tämän avulla käyttäjät voivat havaita luotettavasti jopa satunnaiset signaalivirheet. Pienikohinaisen etupään ja yhden ytimen AD-muuntimet saavuttavat erinomaisen signaalin eheyden (SFDR 65 dBc). Suunnittelija voi kaapata kaikki signaalin yksityiskohdat mahdollisimman tarkasti.

Vielä enemmän signaalin yksityiskohtia voidaan paljastaa teräväpiirtotilassa (HD). Tämä nostaa R&S RTO6 -oskilloskooppien pystysuuntaisen tarkkuuden jopa 16-bittiseksi digitaalisuodatuksella. Suodatettua 16-bittistä signaalia käyttää myös patentoitu Rohde & Schwarzin digitaalinen liipaisujärjestelmä.

R&S RTO6 -sarjaan kuuluu yli 90 mittaustoimintoa, jotka on järjestetty amplitudi- ja aikamittauksiin, värinän, silmän, histogrammin ja spektrin mittauksiin. Lisäksi monimutkaisiin mittauksiin on saatavana useita sovelluskohtaisia ohjelmistovaihtoehtoja, ja käyttäjät voivat avata ne helposti avainkoodilla testausvaatimustensa kehittyessä myös laitteen ostamisen jälkeen.

Uusi R&S RTO6 on nyt saatavana nelikanavaisena perusinstrumenttina, jonka kaistanleveysvaihtoehdot ovat 600 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz ja 6 GHz. Lisätietoja skooppisarjasta löytyy yhtiön verkkosivuilta.