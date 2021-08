Tänä vuonna jo 70 prosenttia älypuhelinten muisteista on nopeaa UFS-tyyppiä (Universal Flash Storage) ja useimmiten vielä uusinta 3.1-standardia. Kioxian uusin muisti näyttää, mihin ollaan menossa: nopeus kasvaa 30-40 prosenttia ja samalla piirien paksuus – vai pitäisikö sanoa ohuus - putoaa alle yhteen millimetriin.

Kännykän akun latausnopeus alkaa olla yksi tärkeimpiä ominaisuuksia. Qualcomm työstää uutta QuickCharge 5 -tekniikkaa ja siinä vauhdit alkavat olla kohdallaan. Jo tämän vuoden aikana markkinoille tulee laturi, joka lataa 100 watin teholla kännykän akun puoliksi täyteen viidessä minuutissa.

Sam Zeloof on rakentelija, joka vuonna 2018 valmisti omassa autotallissaan kuudesta transistorista koostuvan Z1-mikropiirin. Nyt mies on vienyt tee se itse -harrastelun uudelle tasolle. Tuloksena on sadan transistorin Z2-piiri, joka on valmistettu samassa prosessissa kuin Intelin ensimmäiset piirit.

Monilla on jo kodeissaan älylaitteita, mutta tähän asti eri valmistajien laitteet eivät ole keskustelleet keskenään. Uuden Matter-standardin piti korjata tämä asia jo tänä vuonna. Nyt Applen ja Googlen tukevaa älylaitestandardia on päätetty lykätä ensi vuoteen.

COM-korttistandardeja hallinnoiva PICMG-konsortio on julkistanut liitäntästandardin uusimmille palvelinluokan tehon sulautettuihin tuoville COM-HPC-korteille. PMI-standardi (Platform Management Interface) määrittelee, miten saavutetaan yhteensopivuus eri toimittajien moduulien ja kantakorttien välillä.

Kiinalainen CATL eli Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. tunnetaan suurena litiumioniakkujen valmistajana. Nyt yhtiö on esitellyt ensimmäisen kaupallisen natriumiin perustuvan akku- ja paristotekniikan.

COVID-19-kolhu Euroopan puolijohdemarkkinoilla näyttää olevan ohi. DMASS-järjestön mukaan eurooppalaisten puolijohdejakelijoiden myynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 2,3 miljardiin euroon eli 25,2 prosenttia vuodentakaista suuremmaksi.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat kertovat, että Trickbot oli heinäkuussa maailman yleisin haittaohjelma jo kolmatta kuukautta peräkkäin. Toiseksi yleisin, Snake Keylogger, ylsi globaaliin kärkikymmenikköön ensimmäistä kertaa. Suomalaisia piinasi logistiikkayritykseksi naamioituva Flubot.

Koronapandemia iski viime vuonna lujaa autojen valmistukseen, eivätkä volyymit ole vieläkään nousseet pandemiaa edeltävälle tasolle. Elektroniikan lisääntyminen ajoneuvoissa tarkoittaa kuitenkin sitä, että tänä vuonna niihin myydään enemmän mikro-ohjaimia kuin koskaan aikaisemmin.

FlyFocus-yhtiön kehittämä drone voi valvoa kohteita lähes loputtoman pitkään. Normaalisti se leijuu valvottavan alueen yläpuolella kytkettynä liekakaapeliin, josta se voidaan vapauttaa jopa puolen tunnin vapaaseen lentoon. Pitkä lentoaika suurillakin hyötykuormilla on mahdollista Vicorin kehittämien DCM-moduulien ansiosta.