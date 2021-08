Puolijohdeala kasvaa tänä vuonna 25,1 prosenttia, ennustaa WSTS-järjestö (World Semiconductor Trade Statistics). Mikropiirejä tullaan myymään 551 miljardilla dollarilla. Kasvu jatkuu ripeänä myös ensi vuonna.

Intel on esitellyt kokonaan uuden tuoteryhmän. Yhtiö aioo oensi vuonna tuoda markkinoille pelaajille suunnatun erillisgrafiikkapiirien perheen. Arc-piirillään se haluaa haastaa Nvidian ja AMD:n. Ensimmäisenä tulollaan on koodinimellä Alchemist kehitettävä piiri, jota luvataan markkinoille ensi vuoden alkupuolella.

Lenovon omistama Moto-brändi on julkaissut uusimman älypuhelimensa. Sen vetonaulana on lataus, jolla saadaan 12 tunnin edestä virtaa vain 12 minuutissa. Mutta miksi mallinimi on niin älytön? Uusimman Motorola-puhelimen mallimerkintä on nimittäin g60s. Sillä kuitenkin saa käyttöönsä paljon ominaisuuksia 299 eurolla. Myyntiin laite tulee elokuun lopulla.

Japanilainen Renesas ilmoitti helmikuussa ostavansa englantilaisen Dialog Semiconductorin lähes viidellä miljardilla eurolla. Kauppa on sen jälkeen ollut useiden kilpailuviranomaisen tarkastelun alla. Nyt tarkistukset ovat ohi, vaaditut luvat saatuja ja kauppa pääsee toteutumaan elokuun lopussa.

OMRON on tuonut äskettäin markkinoille V275-sarjan tulostimiinsa integroitavan etikettien tunnistus- ja viivakoodien verifiointijärjestelmän, joka auttaa biotieteiden, elintarvike- ja juomateollisuuden, autoteollisuuden ja kuluttajapakkauksien valmistajia valvomaan tehokkaammin tuotteiden ja pakkausten merkintöjä.

Tänä vuonna jo 70 prosenttia älypuhelinten muisteista on nopeaa UFS-tyyppiä (Universal Flash Storage) ja useimmiten vielä uusinta 3.1-standardia. Kioxian uusin muisti näyttää, mihin ollaan menossa: nopeus kasvaa 30-40 prosenttia ja samalla piirien paksuus – vai pitäisikö sanoa ohuus - putoaa alle yhteen millimetriin.

Kännykän akun latausnopeus alkaa olla yksi tärkeimpiä ominaisuuksia. Qualcomm työstää uutta QuickCharge 5 -tekniikkaa ja siinä vauhdit alkavat olla kohdallaan. Jo tämän vuoden aikana markkinoille tulee laturi, joka lataa 100 watin teholla kännykän akun puoliksi täyteen viidessä minuutissa.

Sam Zeloof on rakentelija, joka vuonna 2018 valmisti omassa autotallissaan kuudesta transistorista koostuvan Z1-mikropiirin. Nyt mies on vienyt tee se itse -harrastelun uudelle tasolle. Tuloksena on sadan transistorin Z2-piiri, joka on valmistettu samassa prosessissa kuin Intelin ensimmäiset piirit.

Monilla on jo kodeissaan älylaitteita, mutta tähän asti eri valmistajien laitteet eivät ole keskustelleet keskenään. Uuden Matter-standardin piti korjata tämä asia jo tänä vuonna. Nyt Applen ja Googlen tukevaa älylaitestandardia on päätetty lykätä ensi vuoteen.

COM-korttistandardeja hallinnoiva PICMG-konsortio on julkistanut liitäntästandardin uusimmille palvelinluokan tehon sulautettuihin tuoville COM-HPC-korteille. PMI-standardi (Platform Management Interface) määrittelee, miten saavutetaan yhteensopivuus eri toimittajien moduulien ja kantakorttien välillä.