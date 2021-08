Flip3 voi olla se puhelin, joka mullistaa markkinat

Samsung toi perjantaina myyntiin uuden polven taittuvanäyttöiset älypuhelimensa. Yhtiön mukaan Galaxy Z Fold3- ja Galazy Z Flip3 -mallien ennakkokysyntä on ylittänyt odotukset. Viikon testin perusteella erityisesti Flip3 on puhelin, joka saattaa todella mullistaa koko kännykkämarkkinat.

Taipuisien laitteiden tarina ei tähän asti ole ollut mikään valtaisa menestys. Ensimmäisen polven laitteissa oli monenlaisia ongelmia sekä Samsungilla että Huaweilla. Harmaita hiuksia toivat sekä mekaaniset ongelmat saranoiden kanssa että taipuisaan ruutuun sovitetun käyttöjärjestelmän keskeneräisyys.

Samsung otti jo toisen polven Z Fold2:lla ison hyppäyksen eteenpäin. Fold3 vie kehityksen monella tapaa seuraavalla tasolle. Jaettu näyttö toimii aiempaa paremmin ja sovellustuki Foldille paranee koko ajan Googlen ja Microsoftin kanssa. Kaikki sovellukset eivät oletusarvoisesti tue Foldin jaettavan ruudun ominaisuuksia, mutta kehittäjäasetusten Labs-tilan asetuksista voi muokata kaikkien sovellusten kokoa.

Fold3 on näyttävä, kallis ja erittäin laadukkaan tuntuinen laite. Se ei kuitenkaan tällä kertaa aiheuta isoa vau-efektiä. Se rooli lankeaa uudelle Flip3:lle. Kyse on tietysti toisen polven Flipistä, mutta ilmeisesti Samsung halusi yhdenmukaistaa taittuvanäyttöisten nimeämisensä. Yhtä kaikki, Flip3 osuu maaliin monella tapaa.

Esimerkiksi etukannen näyttö on nyt 1,9-tuumainen eli se taipuu jo moneen hyötykäyttöön. Käyttöliittymä toimii vihdoin responsiivisesti ja intuitiivisesti, taivutteli ruutua miten tahansa. Ja ehkä tärkeimpänä, saranamekanismi on valmis. Raskas hintalappu on vihdoin perusteltu.

Samsungnin tietojen mukaan Flip3:n kysyntä on Koreassa ollut vahvempaa kuin esimerkiksi Note20-mallin ja selvästi parempi kuin S21-mallin. Yksi osa viehätystä voi olla hinta: Flip3 on edelleen kallis puhelin, mutta kuitenkin yhä useammalle mahdollinen. 8+128 gigatavun muistilla Fli3 maksaa 1079 euroa ja 8+256 gigatavun muistilla 1149 euroa. Ero esimerkiksi Fold3:een on iso, halvimmissa malleissa 800 euroa.