Huawei toi omat karttansa älykelloihinsa

Huawei tuo oman Petal Maps -kartta- ja navigointipalvelunsa uusille Huawei Watch 3 -sarjan älykelloille. Sovelluksen avulla käyttäjät saavat navigointitiedot suoraan kellon näytölle, eli ohjeiden tarkistaminen on helppoa ja nopeaa esimerkiksi kävellessä tai pyöräillessä.

Petal Maps -sovelluksen versio 1.9 sisältää uusia toimintoja, jotka helpottavat siirtymää pandemian jälkeiseen arkeen ja tekevät liikkumisesta saumatonta. Toimintoihin lukeutuvat esimerkiksi Commute cards, joka auttaa käyttäjiä navigoimaan kotiin mahdollisimman tehokkaasti. Petal Maps sallii käyttäjien syöttää sekä koti- että työosoitteensa ja luoda näin oikotiekortteja, joiden kautta työmatkan reitti ja kulkemisaika on nopea tarkistaa.

Uusi Weather Layer -säätoiminto antaa käyttäjille yksityiskohtaista tietoa sääennusteista matkalla, näyttävien animaatioiden avustamana. Säätiedot näytetään suoraan kartalla erottuvien efektien, kuten myrskyvaroitusten, kera. Satellite Map ja Terrain Layer antavat käyttäjille täsmällisen katsauksen matkan maisemiin satelliittikuvien kautta.

Viimeisin päivitys on tuonut Petla Mapsiin selkeät värimerkinnät, jotka kertovat nopealla vilkaisulla teiden liikenteen nopeudesta. Real-Time Traffic Conditions -toiminnon avulla kuljettajat voivat myös tarvittaessa tarkastella suurennettuja risteyskarttanäkymiä, joiden avulla monimutkaisten risteysalueiden navigointi on helppoa.

Petal Maps on päivittynyt aktiivisesti vuoden 2020 lokakuussa tapahtuneen julkaisunsa jälkeen. Sovellus on saatavilla yli 140 maassa ja 26 navigointikielellä, ja sillä on yli 2,7 miljoonaa käyttäjää Euroopassa.

Karttasovellus pitää asentaa puhelimeen, jonka jälkeen siinä täytyy aloittaa navigointi. Tämän jälkeen Petal Maps näyttää ohjeet Huawein 3-sarjan kellossa. Linkitys toimii lyhyen testin perusteella hyvin